太太順利產女　蘇頌輝：前所未有嘅感覺！

明珠台節目主持蘇頌輝去年結婚，成為人夫不足一年，已和太太Sophie成功造人，Sophie在本月3日誕下女兒。蘇頌輝在社交網公布喜訊，上載和女兒的「拖手相」及全家福，笑言成為新手爸爸後，要處理及學習的事情很多，如換尿片就要花上20分鐘。他更宣布囡囡英文名為「Ayla」：「由我和她，我們變成三人。對於大多數人來說，2020年受到病毒傷害、旅行限制等不確定性。Sophie和我受到類似的影響，但我們也將永遠記住2020年，這一年給我們帶來了希望，方向和難以形容的喜悅。」

蘇頌輝接受東網訪問，說看到女兒出生後，感受良多，並衷心感謝順產生B的太太：「做爸爸箇中嘅感覺難以筆墨形容，係前所未有嘅感覺，百感交集，覺得更踏實，責任感係大咗。要多謝太太，真係付出咗好多。我對囡囡嘅期望，只係四個字：健康快樂，唔需要期望佢將來有咩成就，只要佢開心同健康，已經非常足夠。做咗爸爸，更加明白為人父母不易，更加提醒自己要對父母更好，對佢哋更加要關心同包容。」

他笑言女兒「配合」其工作日程而出世，因本身是商務禮儀專家的他要出席講座：「主辦方已訂好酒店場地，萬事俱備，初時都擔心囡囡如果喺我工作嗰日出世，我就未必出席到，主辦方都非常明白同體諒。點知囡囡喺前一日出世，佢真係好乖好懂性。」

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