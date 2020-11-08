點應付極端天氣？譚嘉儀遇大雪靠燒柴取暖

昨日香港錄得有史以來最熱的「立冬」，天文台總部錄得的最高溫度達到攝氏30.2度，日間反常地咁熱。不知藝人可能遇過好極端嘅天氣，當時又點樣應對呢？

在新西蘭讀書的歌手譚嘉儀，都遇過被雪困，她說：「有個冬天落雪真係好凍，唔知係咪太凍令電力都有問題，搞到屋企停電，因為我哋間屋喺山上面，如果落街要揸車落去，但啲雪積滿成條路，又冇人嚟剷雪，我哋返學返唔到，想出去食嘢又出唔到，結果喺屋企困咗2、3日，等人嚟救修復番電力。（咪凍死？）好彩我哋屋企有火爐仔，冬天一定會軌柴擺定喺車房，凍嘅時候就可以燒柴取暖，同埋要着多幾件衫，食嘢還好，因為我哋有Gas爐，狂食杯麵囉！」

江美儀：「有次去意大利一個小鎮旅行，附近係沙灘，當時係夏天，餐廳冇冷氣，又適逢旺季，又熱又多人，當時想坐低飲杯嘢都冇位，但嗰度好焗好辛苦，跟團又唔可以即刻叫走，捱咗好耐好辛苦終於捱完，搞咗成個下午，後來上車覺得唔舒服，又頭痛又見暈，原來中暑，嗰度啲當地人哋着泳衣，熱就可以去浸水解暑，我哋去旅行着正常衫，真係熱到不得了，返去抖咗2日都唔舒服，第日去咗參觀，都搞唔掂要上返車，因為車有冷氣，有幾朋友都唔舒服，去歐洲旅行，夏天期間周圍都冇冷氣，酒店都冇冷氣，打開窗就當冇問題，香港人唔慣嘛，後來我要食藥先好番，都幾掃興！」

謝文欣：「我細個成日返溫哥華，有次12月聖誕節返去，嗰段時間好凍，氣溫跌到去零下，着羽絨之餘入面再着好多衫，包到成隻糉咁，但永遠室內都好大暖氣，焗到要除衫，咁我好記得因為成日出出入入又除又着，最後凍親發咗幾日燒，喺7日行程入面燒咗3日。」

陳國峰：「我最深刻係16歲嗰年，去咗日本進修，嗰陣係冬天嚟，留咗都接近2個月嘅時間，有日我喺公寓入面，有朋友打嚟話我知出面落緊雪，我即刻成個人彈起身跑去開窗，見到一片白茫茫雪景，就二話不說着件羽絨衝出去，因為我由細到大都未見過雪，當下唔知點解好感觸，突然喊咗出嚟，可能因為思鄉掛住屋企，好想可以同屋企人一齊欣賞，所以真係好難忘，不過原來落雪並唔係想像中咁凍。」