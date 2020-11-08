藤森里穗　索女大翻身

好多男人都鍾意睇巨乳，但又唔代表胸大一定能夠喺AV界爭取到人氣，畢竟睇女始終要睇樣，生得唔夠靚，際遇都會差啲，所以大家會發覺有唔少巨乳妹為咗爆紅，不惜「改頭換面」，近期炙手可熱嘅藤森里穗就係好例子。

樣貌大躍進

隨住時代進步，普遍人對於整容嘅接受程度愈來愈高，好似深田詠美經過「變臉」後，人氣愈嚟愈勁，而今日介紹嘅藤森里穗，同樣喺經過人工改造下火速彈起。今年26歲嘅里穗，氣質艷麗迷人，同以前塊面又闊又肥比較，簡直係判若兩人。唯一冇改變嘅係，阿妹嘅身材依然好有曲線美，一對G奶嘅質地天然又具彈性，加埋肉地白嫩，確實係一副吸睛度高嘅極品胴體！

演出夠投入

正如剛才提及，里穗喺初出道時，個樣真係好普通吓，未能走紅都好正路，有見及此，當時藝名叫前田由美嘅佢，曾多次改名，先後用過井上遙香、葵桃香、橋本優希、牧野宏美等等，始終冇乜起色，後來索性「改頭換面」，即時索到冇朋友，跟住轉投另一間事務所，人氣亦隨之急升，作品愈出愈多，反映出AV迷對佢嘅熱切需求。除咗外在美，里穗嘅演出亦值得欣賞，一來夠投入，二來樂於接受各種重口味玩法，早前仲連後花園都開放埋添！如果大家想搵一個近期當弗嘅優質女優，本人絕對會推介藤森里穗。

藤森里穗

年齡：26歲

身高：5呎3吋

三圍：34-24-34