《使徒行者3》苗僑偉Sell悲情與林峯鬥催淚

苗僑偉（三哥）與林峯再結劇緣成熱話，早前於內地上架僅1周，即錄得7億6千萬話題閱讀量。戲中三哥與「太太」江美儀的愛情故事悲慘落幕，原來拍攝時三哥特意點播屬於二人的「情歌」，情緒投入不禁流下男兒淚。而林峯對愛情的執着，同樣令人揪心。

苗僑偉、林峯、馬國明、張振朗、蔡思貝、袁偉豪、黃翠如、許紹雄等主演的無綫新劇《使徒行者3》，將於11月9日晚上8時30分在翡翠台播出。這部劇較同系列前兩輯無論於製作費及卡士都「大幅加碼」，戲軌由臥底主線延伸，更多着墨於角色人物的情感，不難想像觀眾隨着眾主角的遭遇牽引情緒。劇集早前於內地上架，「苦命鴛鴦」三哥與江美儀一下子榮登熱搜榜的「《使3》最好哭」，張振朗與蔡思貝組合更因合襯度爆燈，被冠「北冰洋夫婦」外號。

經典臥底大晒冷

據執行監製蘇萬聰表示，《使3》將該系列劇集「宇宙擴大」，創造更多角色的故事性，今次邀來百餘位著名演員參演，大結局更大晒冷，集齊「Laughing哥」謝天華、「Bingo」姜皓文等「經典臥底」放彩蛋，倘若收視理想的話，他不排除有《使4》的誕生。而為完成男主角林峯「想與昔日藝訓班同學合作」的夢想，他們更加插了一場戲，邀來楊明、徐榮及張美妮等客串，場面既熱鬧又warm爆。

剛榮升父親的林峯戲中與前度張寶兒育有私生子，最終因不想連累對方而忍痛不相認，他雖獲林宣妤主動獻媚，無奈卻對「釘姐」佘詩曼念念不忘。談到相隔十餘年再與林峯合作，蘇萬聰坦言：「無論做人同做戲，阿峯依家都駕馭得好好，對後輩好似客串嘅麥美恩、林宣妤等都循循善誘，戲裏戲外佢都係出色嘅handler。」

與林峯交流太少

三哥好戲不容置疑，再度飾演「卓凱」一角的他由忠直警察，變成今輯因曾經入獄而游走於黑白兩道的核心人物。太太江美儀最終因病重死於他懷中一幕相當催淚，內地熱搜榜只要輸入「《使3》最好哭」，便會彈出二人名字。三哥對此表示：「嗰場戲真係牽動到我情緒嘅，我仲要求監製即場播番《使徒行者》嘅片尾曲《愈難愈愛》，等我再投入啲，結果真係喊咗出嚟。《使3》美中不足係我同林峯嘅交流少咗，我覺得有啲唔係好夠喉，如果真係再有續集，梗係想我哋多啲對手戲啦！」

馬國明黃智雯一對寂寞的心

《使3》另一對主角馬國明與黃智雯成長背景及心理質素同樣複雜，同病相憐下難免產生真感情。患有學者症候群及亞氏保加症的智雯，年幼時被父親施虐，不懂與人相處之餘，感情路上更恍如白紙一張。戲中她先後與馬國明及三哥有吻戲，被取笑「艷福無邊」，她則透露劇集開拍前，自己對拿捏角色相當緊張，與監製及編劇等多番商討，才創造出「章紀孜」這個人物。

今次演反派的馬國明「分身有術」，出身於社團家族的他，被爺爺秘密撫養，故先後有「魏德禮」及「韋作榮」兩個身份：「成長過程孤獨，冇親人、朋友喺身邊，遇到情況差唔多嘅智雯，就產生咗微妙感覺。」他笑言自己對臥底題材的作品一直感興趣：「好鍾意睇《無間道》，覺得戲裏面啲男仔好型，今次終於有機會嘞。多謝工作人員幫我創造咗個咁『搶』嘅造型，一頭灰白髮好有新鮮感，希望觀眾喜歡啦。」

「北冰洋夫婦」正邪之戀

張振朗與蔡思貝由以往的「兄弟情」，發展出可歌可泣的愛情故事。儘管身為社團中人的振朗努力洗底，但始終與警方臥底思貝立場上有分歧，當振朗揭穿女方真正身份，一度用槍指嚇思貝，最終為了愛仍甘心被捕。內地網民非常希望二人結合，將二人角色龐浩洋和北寄貝命名為「北冰洋夫婦」，成一時熱話。

談到「思朗配」獲觀眾受落，二人均大感高興。說到街頭對峙一幕，思貝形容當時「流淚眼望流淚眼」，拍足一晚：「咁我哋都有sweet嘅，好似行廟街、瞓公園，呢啲係比較韓劇嘅情節，相信觀眾會感受到我哋嘅甜蜜。」振朗則表示對峙一幕全靠與思貝臨場交流，亦是他們獨有的節奏。