靈性愛犬愛相陪　肥媽燒iPad畀老公：睇我開Live

和丈夫Rick相依相愛21年，可惜癌症帶走了他，留給肥媽Maria Cordero的，不獨是揮之不去的思念，還有連綿不斷的淚水。Rick生前最愛的狗狗們，在Rick離世後，日以繼夜看守肥媽，她在那裏哭，牠們就在那裏，流淚眼看流淚眼。

飽受喪夫之痛的肥媽，終於在今晚公開「現身」，她在社交網發布短片並留言：「知道我老公的離開，大家好擔心，所以都想拍條片等大家放心，謝謝大家的關心，好感恩有你哋每一位的支持。依幾日家人同朋友都陪住我，心情當然未能一時三刻平伏，但有大家的支持，我會加油的。我老公最後的心願都想我繼續開live（直播），所以等我處理好老公的身後事，一定會再開live同大家見面。」

短片中以黑色素服打扮的肥媽，雖然戴了墨鏡，但仍掩蓋不住其傷痛，她一邊撫着愛犬，一邊流淚，期間她更多次哽咽。她說要感謝親朋的相陪及支持，當談及丈夫逝世時，數度講不出聲：「我老公係喺半日之內，4號入院，5號就走，係佢自己話要入院，然後佢同個孫講埋個電話，咁就瞓覺（逝世）......佢好安詳，我都估唔到，嚟得太突然，佢真係修得到（福），就咁去咗。」

肥媽續說：「佢臨走時叫我，多啲同朋友家人一齊，因為佢見病時，我成日照顧佢，少出街。佢叫我記得做live（直播），因為佢知我鍾意煮嘢食，知我做（直播）會好開心，佢話佢會睇，所以我已經燒咗iPad畀佢，雖然佢係天主教。其實...我唔覺得佢走咗，太突然，傷心一定有，呢排搞埋後事先。」肥媽說愛犬們十分有靈性：「5號當晚我搞到3、4點先返嚟，佢哋（愛犬）喺到喊...所以你哋要對狗狗好，佢哋得閒會嚟錫吓你。大家都需要朋友，唔好唔記得，最好嘅已經喺身邊。」