花樣百出　掀動網民「性」趣

現今嘅網絡世界千奇百趣，想吸引網民嘅眼球，就要識得製造話題，好似有日本寫真女優大玩Cosplay，以超人氣動漫女角色示人，人氣隨即爆升。邊位女優咁醒？之唔係擁有一對35G巨乳嘅森下悠里囉。事緣佢見到超人氣動漫《鬼滅之刃》嘅劇場版《無限列車篇》咁受歡迎，靈機一觸，立刻變身Coser，喺Instagram分享自拍照。相中嘅佢，一時扮演栗花落香奈乎，一時化身甘露寺蜜璃，唔少網民都被佢嘅萌味同胸器所迷倒，仲讚佢扮得入型入格添。話時話，悠里已經係一位35歲嘅熟女，無論樣貌同身材都保養得咁好，難怪好多網民都為之驚訝。

大學教繩綁

講起日本嘅繩綁，好多AV迷嘅腦海都會浮現一幕幕香艷畫面，有冇諗過從學術角度了解一下呢門學問呢？唔係講笑，日本京都大學早前搞咗場網絡直播講座，主題正正係日式緊縛術，由大學教授出口康夫主持，仲搵嚟著名繩綁師Hajime Kinoko，同美艷模特兒Aimi做嘉賓。講座期間，Hajime Kinoko先後為大家示範逆海老吊縛、後手綁縛、單腳上吊綁縛等，仲話每個動作都係一種藝術，並即席分享綁者與被綁者嘅心理變化同如何互動。有網民話，Aimi喺被綁嗰陣，表情似乎好享受，令佢哋留下深刻印象。

搞嘢真心話

一見鍾情嘅Case經常會發生，但第一次約會就同對方曳曳，會唔會畀人一種隨便嘅印象？或者咁講，當女士知道初次約會嘅對象有即晚搞嘢嘅諗法，會否扣晒啲印象分呢？有見及此，日本官能小說家大泉里香喺網上進行相關調查，邀得377名女網民參與，結果發現，有23.3%嘅受訪者話，喺約會前已幻想跟對方曳曳；50.1%表示如果對方主動要求，就會答應；仲8%認為約會嘅目的就係為咗曳曳；只有18.6%坦言從來冇咁嘅諗法。男士們聽到呢個結果係咪好意外呢，但安全起見都係睇定啲先啦。