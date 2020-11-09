是日星玄
2020年11月09日 00:00
東網電視更多新聞短片
2020年11月9日（星期一）庚子年九月二十四丙辰土執日
吉時：下午1時至3時、下午3時至5時、下午5時至7時
凶時：上午7時至9時、中午11時至1時
宜：治病、理髮、捕捉
忌：動土、作灶、治喪
幸運方向：坐西南向東北
幸運數字：1、2、4、9
幸運顏色：白
生肖指數 是日吉星：雞
鼠：↑ 今天的幸運色是藍色，能助你作出平衡的思考，令你冷靜下來深思前程。
牛：→ 你近來很忙，凡事不能來者不拒，要有技巧地婉拒，宜減少繁忙多休息。
虎：→ 身邊的人對你充滿期待，宜作出相對回應，讓大家的關係充滿了喜悅。
兔：↓ 因表達不夠清晰而與人產生誤會。有機會重遇此人，今次宜實話實說。
龍：↓ 最好能注意一下今天的飲食和作息，否則容易患上腸胃不適或感冒呢！
蛇：→ 過年時節，煩碎事務頗多，別太心急，宜逐一完成工作，結果令人滿意的。
馬：→ 在這天不論是工作或是嬉戲，最好能集中專注力，好讓自己能樂在其中。
羊：→ 每個人的價值觀都不同，何必為小事和家人發生大爭執，萬事以和為貴。
猴：↑ 今天看似平靜，正好讓你放膽做一直想做的事，讓你感到好玩又精彩。
雞：★ 健康運不俗，做些運動或吃些簡單的東西，令你活力十足。白水晶強運。
狗：↓ 是日沖煞，精神不太好，還是早點回家休息，仍有很多挑戰等着你去做的。
豬：→ 最怕別人給你添麻煩，經常刻意避開，但適量的應酬是無可避免的。
★：吉星
↑：升
→：平
↓ ：跌
十二星座 是日運程
白羊：夫妻及親子關係或較不穩，已婚或同居朋友，處理子女及家庭事宜，宜多作協調。
金牛：情緒欠佳，感情及家庭生活或較不穩，多注意措詞和態度，溝通等情況將更和順。
雙子：體能稍遜，工作運壓力將較明顯，避免熬夜，減少公餘節目，可助提升戰鬥力。
巨蟹：感情及親子關係不穩，財運欠佳，與伴侶、家人處理財務等事宜，宜多加溝通。
獅子：情緒欠佳，家庭運不穩，即使身為一家之主，也需多予協調，避免過於堅持己見。
處女：精神狀態欠佳，辭令及思考力稍遜，不論在學或在職，也需小心處理文書等工序。
天秤：社交開支較大，量入為出多加節約，助維持平衡與穩定，小心處理朋輩金錢事宜。
天蠍：人氣稍遜，事業運不穩，求職、轉職等多注意人事變動、文書工序及溝通等情況。
人馬：精神狀態不穩，或會易感疲倦，減少公餘活動，避免熬夜或粗勞，有助維持穩定。
山羊：社交運稍遜，人事變動和問題或會較頻，避免評論他人或入介事端，助減免煩惱。
水瓶：事業運較旺，但自信心水平不穩，宜向親信多尋意見，將有助鎖定較有利的方向。
雙魚：精神狀態欠佳，對感情及公事的投入感或會稍遜，宜與伴侶及共事者保持聯繫。
預測：本周大市，交投氣氛將較保守被動。