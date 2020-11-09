楊明孖黃嘉樂玩HeHe　偷食識抹嘴！

藝人楊明日前與黃嘉樂為無綫劇集《我家無難事》拍攝一場吃甜筒的HeHe戲份，二人邊傾「心事」邊吃雪糕，互攬膊頭之餘，嘉樂更用紙巾幫楊明抹嘴！期間一對年長同性戀人拖手行過，4人互相眼睥睥，相當搞笑。

與莊思明蜜運中的楊明坦言從影以來首次拍HeHe戲，今次劇情講述他與嘉樂有段錯摸情，曖昧到連家人都以為真的是「同性戀」，他說：「呢場食甜筒戲其實2星期前都拍咗喇，拍食嘢戲就會食好多，嗰日食咗3支！（食過翻尋味？）今次食少啲，我哋1人1支。（以為你哋1支兩份舔！）1人1啖冇所謂，觀眾鍾意睇冇所謂！」

嘉樂於戲中的造型已甚有HeHe味，坦言拍前曾請教身邊同性戀朋友：「之前可能嫌我哋唔夠甜蜜，所以再拍多次，但都唔食得咁多，依家Keep Fit緊，之後有幾場剝衫戲，同楊明又有場親熱戲份。」問到近日經常跑步操肌是否為應付該「裸戲」？嘉樂坦言是應承了攝影師女友影靚相，笑言現時已操出6舊腹肌，因女友對他要求甚高。說到同性戀戲，嘉樂原來是「老手」，曾與任賢齊拍攝一套有關同性戀的電影，戲中與小齊有咀戲，相比食甜筒絕對小兒科，他聞言即大賣關子：「可能今次都有呢！」

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