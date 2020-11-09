東方日報C1：美國總統大局已定　珍妮花揈水髮慶祝

美國大選點票雖未結束，但民主黨總統候選人拜登已贏得超過270張選舉人票的門檻，成為下任美國總統，大批荷里活「登粉」巨星紛紛出招慶祝，不少天后更失控high到「濕」身，「淚」送特朗普！奧斯卡金像影后珍妮花羅倫絲當街「開騷」，喪跑狂舞玩「揈水髮」，而百變天后Lady GaGa則上載開心到爆喊的短片！

點票雖未完結，但據美國傳媒推算，拜登（Joe Biden）已經擊敗共和黨的特朗普（Donald Trump），一眾荷里活「登粉」連環出招狂歡。自小與家人支持共和黨的珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence），自上屆總統奧巴馬（Barrack Obama）登位後即「轉營」，改支持民主黨，當她得悉拜登獲勝後超級興奮，於社交網站上載由友人拍攝的狂舞短片。片中見身穿灰衣配粉紅碎花褲的珍妮花，戴住口罩並披頭散髮，未有顧及其影后身份，在波士頓的街頭高舉雙手喪跑尖叫狂呼：「Yeah！」聽住耳筒的她邊聽邊狂舞，不單見其身材「胸」湧「波」動，她更施展「揈水髮」，誇張地揈頭！

Pink Ariana開心標淚

多位天后級「登粉」亦分別在社交網發文或上載短片，分享及表達箇中的興奮及激動。樂壇天后Lady GaGa與「籮霸」珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）不約而同分享喊爆片，Lady GaGa更網晒與拜登的合照，她留言：「拜登、賀錦麗與美國人民，你們剛剛為世界帶來有史以來其中一個最善良與勇敢的行動。我無限愛戴入主白宮的新總統與首個女性副總統。還有一點，做得好呀，賓州！」美國樂壇天后Pink則留言：「這個新聞令我流淚。我為這個國家鬆了口氣，為賀錦麗成為副總統與她為世上女性立下的榜樣感到難以自已……這個國家還有很多工夫需要去重新運作，我祈禱我們可以做到。」自言開心到喊的女歌手Ariana Grande則表示要感謝上帝。

此外，天后Miley Cyrus的2009年歌曲《Party in the USA》因為被「登粉」用作慶祝，相隔11年後重新打入下載榜200位內，Miley表示：「現在真的是美國派對！」

莉莉哥連斯振臂高呼

另一位總統候選人、饒舌天王Kanye West毫無懸念的落敗，其太太兼真人騷女星Kim Kardashian雖然「第一夫人」夢碎，但亦顯其大方氣度，上載拜登與賀錦麗慶祝的照片，以三個心心符號作留言，更網晒與Kanye的合照，一副雖敗猶榮模樣。憑人氣電視劇《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）人氣急升的女星莉莉哥連斯（Lily Collins），則網晒「跪地照」，她在家中客廳看到電視報道選舉結果後，跪地舉手慶祝，她留言：「今天是好日子！」

至於經常於美國搞笑節目《周末直播》（Saturday Night Live）扮演特朗普來作醜化及諷刺的美國男星艾力寶雲（Alec Baldwin），留言：「我從來沒有想過自己會為失去一份工作這麼高興！」其妻Hilaria 也留言：「我很高興我老公今晚失業。」

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