分開逾228天！李榮浩隔空伴奏搞到楊丞琳眼濕濕

台灣歌手楊丞琳（Rainie）受疫情影響，和內地老公李榮浩分隔兩地已逾228天，而在尾場的台灣小巨蛋演唱會上，兩夫妻終於可以「合體」，令全場觀眾尖叫。現時人在內地的李榮浩，雖然未能親身飛抵台灣捧老婆場，但預錄片段為騷上的太太隔空彈奏《曖昧》，看見老公出現在大螢幕上，她忍不住眼濕濕，感觸到一度哽咽，要遞咪給觀眾代唱，爭取時間穩定情緒。

當她唱完《獻醜》後，她吐露心底話說：「今天演唱會沒有嘉賓只有家人，你們也知道我是比較羞於介紹自己另外一半。這場他本來預定要到現場，雖然現在必須分隔兩地，但還是希望他可以出現，所以用雲端連線的方式，不知道大家覺得過癮嗎？」而Rainie也曾在演唱會的場刊中提到，待疫情過後最想去的地方，就是：「找我先生啊！」可見她深受相思之苦。

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