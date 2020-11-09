EMA：防彈少年團掃4獎成大贏家
2020年11月09日 10:46
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BTS成為EMA大贏家。
年度《MTV歐洲音樂錄影帶頒獎禮》（EMA）因為新冠肺炎疫情，以預錄視像形式舉行，獲5項提名的韓國男子組合防彈少年團（BTS），掃走4獎包括「最佳組合」、「最佳歌迷」、「最佳視像演唱會」、與憑《Dynamite》奪得「最佳歌曲」。
連續第3年成為「最佳組合」後，成員RM致詞時表示：「我們一隊人會繼續努力，透過音樂感動大眾心靈與給予他們希望。」
EMA得獎名單：
最佳錄影帶：DJ Khaled、Drake、Justin Bieber演出《POPSTAR》
最佳歌手：Lady GaGa
最佳歌曲：BTS《Dynamite》
最佳合唱：Karol G、Nicki Minaj《Tusa》
最佳流行歌手：Little Mix
最佳組合：BTS
最佳新人：Doja Cat
最佳歌迷：BTS
最佳拉丁：Karol G
最佳搖滾：Coldplay
最佳Hip Hop：Cardi B
最佳電子：David Guetta
最佳另類：Hayley Williams
最佳公益錄影帶：H.E.R.《I Can't Breathe》
最佳突破：YUNGBLUD
最佳視像演唱會：BTS《Map Of The Soul Concert Live Stream》