EMA：防彈少年團掃4獎成大贏家

年度《MTV歐洲音樂錄影帶頒獎禮》（EMA）因為新冠肺炎疫情，以預錄視像形式舉行，獲5項提名的韓國男子組合防彈少年團（BTS），掃走4獎包括「最佳組合」、「最佳歌迷」、「最佳視像演唱會」、與憑《Dynamite》奪得「最佳歌曲」。

連續第3年成為「最佳組合」後，成員RM致詞時表示：「我們一隊人會繼續努力，透過音樂感動大眾心靈與給予他們希望。」

EMA得獎名單：

最佳錄影帶：DJ Khaled、Drake、Justin Bieber演出《POPSTAR》

最佳歌手：Lady GaGa

最佳歌曲：BTS《Dynamite》

最佳合唱：Karol G、Nicki Minaj《Tusa》

最佳流行歌手：Little Mix

最佳組合：BTS

最佳新人：Doja Cat

最佳歌迷：BTS

最佳拉丁：Karol G

最佳搖滾：Coldplay

最佳Hip Hop：Cardi B

最佳電子：David Guetta

最佳另類：Hayley Williams

最佳公益錄影帶：H.E.R.《I Can't Breathe》

最佳突破：YUNGBLUD

最佳視像演唱會：BTS《Map Of The Soul Concert Live Stream》