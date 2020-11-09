抱女兒合照消帥氣　高雲翔喺董璇餐廳打工？

高雲翔抱着女兒在董璇開設的餐廳合照，被客人誤會是餐廳經理。

2018年在澳洲拍戲時爆和製片王晶捲入性侵案的內地男星高雲翔，回國後一直「潛水」從未公開露面。近日，他被發現帶着女兒現身前妻董璇餐廳，行動惹人揣測…

有網友在董璇開設的親子餐廳參與節日活動，偶遇高雲翔和女兒小酒窩拍攝合照。高雲翔還熱心地幫忙照顧網友的孩子，被該網友誤認為餐廳經理。

照片中，高雲翔剪了剷青頭，昔日的帥氣全消，不過身材仍很健碩。而女兒小酒窩愈大愈有父女相，高雲翔抱她在懷中，好溫馨。

2018年3月，高雲翔捲入性侵案後與董璇離婚，女兒小酒窩由董璇撫養，風波過後，兩人仍然選擇分道揚鑣。董璇消沉一段時間後振作起來。7月9日，董璇被拍到與中國煤礦文工團話劇團演員蘇小玎約會，蘇小玎將手搭在董璇腰間，舉止十分親密，疑似董璇新戀情曝光。

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