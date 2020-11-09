結婚8周年！張頴康講完愛的宣言去「偷食」

一向係愛妻號嘅藝人張頴康，與太太麥雅緻於2012年結婚，婚後生咗一對可愛仔女張雅喬同張迅橋，轉眼佢哋已經結婚8周年，佢再度發表愛的宣言，大讚老婆好易滿足，又多謝老婆當年嫁畀佢：「結婚8周年！日頭如常照顧左兩位大帝先 ！到佢哋瞓咗覺 ，先至兩公婆偷偷地出去食甜品 ！回顧番之前咁多年嘅結婚紀念日 ，我哋都冇隆重咁慶祝 ，每次都係好簡單咁食餐飯 ，食下甜品 ，好好咁回味吓結婚當日嘅情景同心情 ！證實咗 ，我老婆咁多年都冇變過 ，仍然係好簡單，好容易滿足！多謝老婆 8年前奮不顧身咁嫁咗俾我 ，仲幫我生左兩個咁聽話嘅小朋友 ！老婆，我愛你」

另外，前日是鄭俊弘（Fred）及何雁詩嘅大喜日子，有好多網友問張頴康點解會做兄弟？原來佢同Fred關係非淺，佢親自解答：「好多人好奇怪點解呀Fred結婚 ，我會做兄弟！因為大家都唔知道我同阿Fred有幾熟！呢度有一張相 ，當年我結婚呀Fred都係我兄弟，佢就係企咗喺喊到豬頭咁樣嗰個鐘一憲後面！」

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