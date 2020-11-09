《鬼滅之刃》日本勁收204億！奪史上最賣座電影第5位

改編自吾峠呼世晴原著漫畫的賣座動畫電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》，上月上映至今，票房勢如破竹，屢破紀錄，今日最新消息，《鬼滅》在日本累積票房達204.8 億日圓（約15.25億港元），登上日本電影史上最賣座票房榜第5位。

《鬼滅》於上月16 日在日本公映，上映24天累積票房突破204.8億日圓，觀眾達1,500萬入場人次，超越2001年上映的荷里活電影《哈利波特：神秘的魔法石》（Harry Potter and the Philosopher's Stone）的203億日圓票房，成為日本電影史上最賣座票房榜第5位。以現時凌厲走勢，好大機會衝破300億日圓取代動畫大師宮崎駿作品《千與千尋》，成為日本電影史上最賣座票房冠軍。另外，主唱主題曲《炎》的女歌手LiSA，獲邀演出大除夕舉行的《紅白歌唱大賽》，今次是她繼去年首次登《紅白》後第2度演出。

《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》上映以來票房成績

公映3天：累積票房46億2,311萬日圓、入場人次342萬

公映10天：累積票房107億5,423萬日圓、入場人次798萬

公映10天：累積票房107億5,423萬日圓、入場人次798萬

公映24天：累積票房204億8,361萬日圓、入場人次1,537萬

日本電影史上最賣座票房榜頭5位

1.《千與千尋》308億日圓

2.《鐵達尼號》》（Titanic）262億日圓

3.《魔雪奇緣》（Frozen）255億日圓

4.《你的名字。》250.3億日圓

5.《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》204.8億日圓