有機會仲想搏命！68歲洪金寶：真係退化先退休

現年68歲影壇大哥大洪金寶在2017年膝蓋出現問題，不時以輪椅或拐杖代步，早前洪金寶一度暴瘦，他的身體狀況引發關注，最近他接受鄭丹瑞（阿旦）的網上平台專訪，見他容貌相當飽滿，而且紅光滿面、聲音響亮，看來經過一輪休養後已經復原不少，粉絲可以放心。

洪金寶說到武打演員的辛苦時，還大方做出蹲下、踢腿動作，重現昔日靈活身手，阿旦笑言：「依家只係做訪問，佢都全身郁。」

阿旦又勸洪金寶好好休息、養身體，不過洪金寶則語氣堅定說：「依家大家嘅生活，都係我捱出嚟嘅，如果以前唔咁拚命工作，依家咩都冇。」他又說很多人都叫他退休，也讓他不解：「點解我要退休？我可以講嘢又可以思考，當你覺得自己真係所有都退化、開始出醜，就退休。」

洪金寶再說他不是不想退休：「我真係做唔到，我先會退休。依家只要有機會，我都會盡量去做，也讓外界見識到一代功夫巨星熱愛武打、愛電影嘅一面。」

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