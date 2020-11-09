日本模界熱捧　「777嘴嚼法」瘦身不節食

在日本興起的「777嘴嚼法」，被稱為是最冇壓力的瘦身法，靠慢吃吃出好身材。（互聯網）

要數前陣子最火的瘦身法，「168斷食減肥法」絕對要佔一席位，不但有眾多明星實測，而且方法相對簡單、輕鬆，吸引了不少瘦身一族嘗試。不過對於工作不定時、需外出或長時間工作的上班族來說就不太容易實行了，一不小心超過了「可進食時間」便前功盡廢。最近，日本模特兒圈興起來了一款更「無痛」的「777嘴嚼瘦身法」，不定時、不節吃，最緊要「慢」。不知對生活節奏急促的香港人來說又適不適用呢？想擁有Model身材，先睇睇呢個「777嘴嚼法」啱唔啱你啦！

吃得快更容易吃得多

香港的生活節奏急速可以說是世界公認，工作要快、行路要快、交通要快，連食飯都要快。但原來食得快也是令人長胖的元兇之一，吃飯的速度過快會令大腦接受不到身體發出的「吃飽了」的訊號，就算已經吃了足夠的食物還是「唔識飽」，不知不覺間就會吃多了。而慢慢吃則可給大腦接受訊息的時間，有飽意就自然會及時收口。

每啖嘴嚼21下

「777嘴嚼法」的方法很簡單，進食時先用左邊牙齒嘴嚼7下，再換右邊牙齒嘴嚼7下，最後用平時不常用的那邊牙齒再嘴嚼7下後才吞下，分成3組，一共嘴嚼21下。這樣一來通過嘴嚼延長進食時間，二來給大腦「進食」的意識，接受「飽肚」的訊息，三來經過仔細嘴嚼的食物更易被腸胃消化，減輕負擔，令身體更健康。

上月初公布婚訊的日本人氣女星石原聰美，在出道時也有一點嬰兒肥，但經過自身努力最終甩掉了包包臉。而她亦曾在節目中透露每次進食時都會把食物嘴嚼30秒（30下）才吞下。另外，嘴嚼除了可瘦身外亦可以瘦臉，透過嘴嚼可以令臉部肌肉活動，而分成兩邊嘴嚼才不會形成大小臉，最後7下用平時不常用的一邊也可以作一個平衡之效。

每餐只食7成飽

除了原有的3個7外，還新增了1個7，就是每餐只吃7成飽。食得太飽容易把胃愈食愈大，所以瘦身的首要條件，必需是少食多餐。7成飽既有飽意，亦不會過多，剛剛好。有專家指出，當你對食物熱情下降的時候，正正就是收筷之時。