【娛刺撈飯】係人私生子？周杰倫不能說的秘密

台灣天王周杰倫(周董)，本來同拍過《新不了情》，攞過金像獎最佳導演、最佳編劇嘅爾冬陞大纜都扯唔埋，不過爾導演早排為內地綜藝節目《演員請就位2》做評判，被網友摷番佢N年前講過，話當年第一眼睇到周杰倫非常震驚，因為周董個樣，同佢同母異父阿哥姜大偉撞樣撞到砰砰聲。令佢一度認為周董就係姜大偉嘅私生子。

爾導演更加試圖發揮「求真精神」，check埋周杰倫嘅出生日期。結果發現周董出世前十個月，姜大偉咁啱都喺台灣！冇人估得到呢個gag，N年後翻叮依然吸睛。姜大偉應該叫爾冬陞做「大佬」，而唔係細佬囉！因為爾導演呢個gag好牙煙，隨時唔家變都要瞓廳！

即係咁，周杰倫同姜大偉係咪真係咁似樣，答案見仁見智。因為講到同周杰倫撞樣，姜大偉一定輸畀「餐廳等位脹爆哥」，唔信上網check吓。不過歌都有得唱啦，「有人話我似阿Rain，又話我似祖名」，就連姜大偉自己都話覺得同人撞樣，不過嗰個唔係周董，而係梁朝偉。

姜大偉70年代演過《傾國傾城》，戲入面佢個太監look，同梁朝偉喺《鹿鼎記》扮韋小寶，就算唔係似到十足十，都一定似過姜大偉同出名眼細細嘅周董囉！就算周杰倫自導自演《天台》，搵姜大偉客串演周董「老年版」都係咁話。

講開又講，爾冬陞覺得周董同姜大偉似樣，但周董就被唔少網友認為，同日本AV男優「暗黑周杰倫」東尼大木似樣，而姜大偉就覺得自己同梁朝偉似樣噃。情況好明顯嘞！當A等於B；B等於C，因此，A等於C！咁你話東尼大木藝名叫Tony，會唔會同Tony Leung有關呢？

講笑啫！正如爾冬陞覺得周董同姜大偉似樣，於是就好順理成章咁諗，佢兩個會唔會係父子關係呢？呢種想法實在係太過直不甩、太唔金像編劇嘞！當然啦，佢之所以咁講，睇怕係為咗滿足各界要有話題。事關佢冇理由唔知道，石修個仔係陳宇琛，而唔係同石修撞樣嘅方力申。

正所謂「外甥多似舅」，有啲又話侄仔會同叔叔、伯伯撞樣，咁套用爾導演N年前搞嘅gag，如果覺得周董同姜大偉似樣，咁似乎應該查吓姜大偉啲阿哥、細佬嘅台灣足迹至係喎。尤甚係周董都幾有導演才華，而爾導演亦都被爆過「秘做老竇」。