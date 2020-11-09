陳健安亞視開網上演唱會　被迫晒肌！

寰亞唱作歌手陳健安（On仔）前晚舉行網上直播演唱會，主辦單位特別在大埔亞視總台佔地一萬平方呎的錄影廠搭建實景舞台及整條「本原族」村落，比平常紅館四面台的中央舞台還要大，實景舞台上亦安排有小量座椅供On仔的家人朋友、「本原祭」內其餘演出單位在台上欣賞，中央大螢幕同時顯示有世界各地的On仔歌迷透過視訊軟件同步收看。

被封做族長On仔在演唱會中也充分利用「本原族」村落的每一部分，在六個角落來回演出又唱又跳又跪又瞓，使出渾身解數，而當晚恰巧是表演嘉賓五人樂隊Nowhere Boys主音歌手Van生日，在二人合唱之前On仔更特別為Van唱了一段生日歌，並細說二人認識的經過。之後唱片公司亦特別安排在後台為Van 切生日蛋糕跟隊友一齊許下生日願望。

On仔説演唱會的歌單每一部分都有唔同意思，演唱會分為五個篇章，當他演唱陳奕迅原唱的《失戀太少》時，他更一度落涙。在預定直播結束後，因現場觀眾反應熱烈，On仔遂徇眾要求特別安排安歌時段，此時他冷不防有台下觀眾要求他唱兒歌《有隻雀仔跌落水》，他亦無「托手踭」，之後台下觀眾意猶未盡齊呼「族長除衫」，此時他的好兄弟DJ King （吳崇銘）亦從後台直奔中央舞台，「協助」族長他脫下外套展示一身壯碩肌肉。

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