薛嘉麟42歲生日　諸葛紫岐送愛畀老公

Neway太子爺薛嘉麟日前42歲生日，太太諸葛紫岐悉心為他搞生日派對，相約久未相見的好友們一起慶祝，但在疫情之下仍做足措施，賓客們須要分枱坐。諸葛紫岐說：「因為疫情，好多朋友真係有超過大半年冇見，今次好似朋友聚會咁，又會帶小朋友嚟，老公開心到都飲多咗幾杯，都有少少醉意。我訂咗兩個生日蛋糕，超人蛋糕可以畀小朋友玩同食，另一個又啱大人食，而朋友都有送蛋糕，所以當日都切咗3個。超人當然係代表老公，我對佢嘅期望好簡單，就係身體健康，知道佢要打理生意，又要睇住屋企，投入好多時間同心機，希望佢健康開心。（送咩禮物畀佢？）愛囉！愛比一切重要。」

結婚9年，連拍拖相知相愛超過10年，諸葛紫岐說不單有感時光飛逝，回首過去10年，覺得老公比以前不同：「佢男人魅力多咗，哈！男人魅力唔單只講外表，而係一個人經過歲月同經驗等等嘅歷練，好似酒一樣愈耐愈醇厚。好多人問我點樣令愛情保鮮，我覺得大家唔止係老夫老妻，因為大家一齊經歷同成長，所以唔同時候有唔同身份，例如拍檔、朋友或情人，會好有默契，唔使多講就知對方諗乜，有時又好似知己咁天南地北無所不談。我性格較為男仔，所以我唔會做『嫦娥』日哦夜哦，好少事事都過問，我諗咁樣反而畀大家更多空間。」

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