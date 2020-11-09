謝高晉出新歌　搵「娘娘」杜小喬做女友

現役籃球員兼演員謝高晉轉戰樂壇後，備受力捧，今日推出第二首新歌《慢播》，他親自為MV寫劇本，內容充滿正能量，除了配合歌詞鼓勵人生必須珍惜每個機會，做每一件也要記得初衷，他更希望透過MV喚醒大家對小動物的關懷，珍惜動物生命及鼓勵領養。他特登選擇在他平常探訪的收養流浪貓咪的貓café拍攝，籌備時他也很擔心貓咪不合作難控制，又怕太多攝影器材嚇怕牠們，但估不到拍攝當天，店中的貓咪異常地合作。他大讚貓咪好有靈性：「尤其係其中一隻貓『銀仔』，每當聽到導演嗌cut嘅時候，佢就會從貓架跳落去，嗌開始時候，就自動去番同一個位，相當專業，就連平時唔肯畀我抱嘅『小公主』都非常合作，所以拍攝好順利。」

他開心今次MV邀請到「娘娘」杜小喬飾演他的女朋友：「第一次同小喬合作，好快就搵到拍攝時大家嘅節奏。個MV講我自小夢想擁有一間動物咖啡店，女友因要移民外國而分手，我一度意志消沉，好努力走出分手陰霾後，決定要重拾鬥志完成童年夢想，結果成功圓夢。我就係想透過MV故事，鼓勵處於人生低谷嘅每一位，重拾信心，向目標進發，唔好放棄。」

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