鄭俊弘度蜜月玩尋寶　感激何雁詩陪走過低谷

初為人夫的鄭俊弘經過一天的休息後，到電台進行婚後首個訪問，他說：「結婚嗰一日嘅時間真係過得太快！因為安排一個婚禮嘅時間好長，亦都有好多瑣碎嘅事情要處理，但婚禮一日就完，希望可以將個婚禮延長搞幾日。」提到度蜜月Staycation，酒店特地為他們安排聖誕節布置，加上預先沖曬多張他與太太何雁詩（阿詩）的合照，安排了房間給他們進行尋寶遊戲，相當有心思。

他回想在婚禮當日第一個喊位的時候：「我都冇諗過自己會喺讀緊愛的宣言嘅時候就喊，其實嗰份玩新郎嘅愛的宣言係阿詩自己寫嘅，當我一路讀嘅時候個腦一片空白，我亦都有好好留意自己當日嘅情緒，希望記住當日嘅每一分每⼀秒。」

談到他的新歌《絕地火星車》，內容涉及追夢，探索及經歷高山低谷的元素。提到演藝生涯中最難捱的時間，他有感而發：「負面報道最多嘅時段，情緒真係好難控制，好彩有何雁詩喺背後一直支持同鼓勵。我平時錄音都唔鍾意有其他人喺現場影響情緒，但今次錄呢一首歌嘅時候，我第一次邀請佢在場，因為有一句歌詞我想同佢講。」在節目進行期間，有人送上蛋糕，預早為他慶祝生日，講到生日願望，他希望疫情盡快過去，最緊要人人有工開。

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