梁雨恩疫下失工作　施匡翹康復獲獎勵

歌手施匡翹（Zaina）、全職飛鏢運動員梁雨恩及資深傳媒人葉家寶於九龍塘出席《疫轉100嘉許禮》，均獲頒「疫轉100個人嘉許獎」。Zaina對獲獎感到開心又意外：「呢個獎係鼓勵喺疫境中嘅歌手，努力不懈做到最好，好開心佢哋揀我做得獎代表，可能見我出道一年，經歷疫情風波都繼續出新歌，付出咗好多努力、新嘗試。」

提起疫情，難免想起Zaina之前曾「中招」，今日她跟「同路人」新城資訊台執行總監程凱欣相遇，Zaina樂觀地說：「呢件事對我嚟講都係件好事，有呢個經歷多咗啲感受，可以喺音樂、戲劇上有幫助，如果要詮釋無助嘅感覺會更投入。」而媽咪亦再三吩咐她外出工作時要做好防疫措施，不要因為有抗體而掉以輕心。

至於梁雨恩就代表飛鏢運動員得獎，身為運動員會長期受挫敗，例如掟失鏢，但都要保持信心和希望，之前於音樂路上不斷有挫敗，故轉型至另一方向發展，繼續發光發熱：「疫情之下有好多酒吧、飛鏢場都閂晒，做唔住，日本飛鏢公司生意亦受影響，減少咗同我嘅合約。（損失幾多位數字？）冇咗啲贊助金，啲比賽取消晒，原本1年參加廿幾個賽事，但今年1月飛完韓國就冇，上個月本來飛英國都取消咗，當地疫情大爆發，安慰自己去唔到係件好事，中咗要好長時間痊愈。」

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