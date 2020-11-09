同羅子溢咀足3分鐘！張曦雯成個人被抬起

藝人羅子溢、張曦雯（Kelly）、張秀文及韋家雄等，下午現身電視城，為劇集《木棘証人》結局篇宣傳，期間眾人玩遊戲搞氣氛，Kelly成個人被抬起，全場嘩然。子溢台上自爆將有好戲睇，指自己與Kelly戲中吻戲長達3分鐘！

子溢與Kelly一同受訪，談到結局篇感情線將「1日千里」，子溢打趣倘若戲份未有刪剪的話，該場吻戲長度，等同有1個廣告時段。記者笑問到時會否叫太太楊茜堯避席？子溢說：「控制唔到喎，但大家應該用欣賞嘅角角度去睇。（拍咗咁耐戲，邊個對手最好錫？）依家問，梗係張曦雯啦。其實喺電視角度嚟講OK（激）啦，但電影嚟講濕濕碎。」

Kelly則大讚子溢拍吻戲表現專業：「他知道點樣帶領去做，場戲有好多不同嘅錫法，好似激動、好嬲同傷心咁錫，係演技考驗。（擔心男友睇到？）佢有追睇，兩個人一齊睇會尷尬，所以我會出街食飯。（《踩過界2》緊接出街，咪有排都要出街食飯？）咁又唔使，因為拍《踩2》拍嘅時候遇啱疫情，吻戲都係借位拍。」

另外，子溢指有份參演的新劇《兒科醫生》即將煞科，自己緊接會再開工。Kelly則指自己亦忙於為《白色強人2》開工，指今次全劇沒有吻戲，稍後落實會到深圳外景1個月。

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