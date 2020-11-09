《木棘証人》劇透：碧琪故意搞散力基頌盈

第十六集 (11/09)

長樂（劉江飾）計劃與秀春（馬海倫飾）去旅行暫避風頭，秀春卻突然失蹤。碧琪（張秀文飾）刻意破壞力基（羅子溢飾）與頌盈（張曦雯飾）的約會，更故意親近力基；頌盈看不過眼，模仿碧琪向力基施展嗲功。浩帆（韋家雄飾）與秀春藉短訊交談期間，察覺有異。浩帆替秀春執拾衣物時發現一偵照片，隨即頭痛欲裂，想起母親去世當天的零碎片段……頌盈撞見碧琪跟力基舉止親密，憤怒下向力基提出分手。浩帆在墳場看見力基父親的遺照後，始知夢中那個警察的身份。及後，浩帆回想母親過身當天的情景……

第十七集 (11/10)

長樂與頌盈取回秀春的舊物，長樂一聽頌盈提起母親之死，不勝唏噓，當知道浩帆記起舊事，隨即相當震驚。正英（秦啟維飾）成為力基的上司，並勒令停止調查秀春一案；力基私下找浩帆查案。頌盈在成衣公司加設指紋鎖，要查出帶走秀春的疑犯。此時，碧琪到成衣公司找頌盈，明言想與力基重新開始。疑犯被查出，力基前來調查，疑犯突然舉槍指向力基，正英與下屬亦趕至。疑犯挾持明鈞（徐榮飾）及眾女人質，手槍突然走火擊中正英，力基於千鈞一髮救出頌盈……

第十八集 (11/11)

浩帆失憶，只記得明鈞。力基向雷當勞逼供，定要查出真相。浩帆硬記與眾人的關係，竟聽從詠音（張文慈飾）之言視她為未婚妻。力基與頌盈翻查當勞的文件，另發現明鈞與律師岑清偉見面，疑點重重。頌盈與明鈞約會套口風，力基擔心，暗中偷看二人。翌日，力基緊張問頌盈與明鈞之關係，頌盈卻稱已跟力基分手……明鈞向浩帆謊稱一直由他幫助處理公司業務，力圖博取浩帆信任。另邊廂，詠音與浩帆沙灘慢步，並指浩帆曾在沙灘向她求婚，要他再次示愛……

第十九集 (11/12)

力基、頌盈在餐廳約會，怎料明鈞出現，更向頌盈示愛，隨後碧琪突然現身，更揭穿力基與頌盈交往。浩帆認為力基、頌盈、詠音存心欺騙，與三人反目。力基和詠音回家，赫見碧琪倒臥地上；另邊廂，頌盈發現浩帆搬往葉家，勸止不果。長樂藉着迷你倉過期繳費通知，在一個登記人是麗瑤的迷你倉有所發現……力基與頌盈探望病重的長樂後，認為有可疑，探問葉家傭人後發現線索。浩帆宣布授權明鈞出任公司主席，頌盈、詠音盡力勸阻……

第二十集(大結局) (11/13)

長樂驚悉力基的身份，明鈞回家，見狀阻止力基追問並趕走他。明鈞與長樂發生爭執，激動地將長樂推撞牆上……明鈞將長樂之事的責任推到力基身上，力基拒捕並被通緝。力基與頌盈秘密會面後，引浩帆到墳場見面，游說他幫助卻不果。詠音找浩帆請求和好，期間明鈞現身帶走浩帆，此時浩帆再次勾起零碎片段。明鈞策劃要令浩帆失蹤，幸力基於危急關頭出現阻止。明鈞與力基對峙，更開槍擊向力基，浩帆終記起當年命案的經過……

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