演技獲讚台慶攞硬獎？韋家雄面紅：我只係合格

藝人韋家雄和張秀文下午出席無綫劇《木棘證人》宣傳活動。有指55歲的韋家雄終於有機會擔正，演出相當搶鏡，他笑答：「死啦，搞到我面都紅，要多謝編劇寫得好、合作嘅演員，以及各方面都配合好好。我覺得自己只係合格，即係仍有進步空間。（男主角喎！）咩啫？係多啲戲、通告密咗，其實每個角色都一樣咁重要，係咪男主角都冇所謂。」

網民睇好他可以憑今次角色，於稍後台慶頒獎禮分1杯羹，他隨即搞笑對着鏡頭多次謂：「我係韋家雄，請多多支持。其實諗都唔敢諗，但最好有啦，係咪講角逐星輝大獎呀？」旁邊的張秀文即開口表示支持：「我手上有幾多票都一定全部投晒畀你，我唔會投畀羅子溢㗎。」她又指與韋家雄合作相當開心，並已成為他的粉絲，無論對方於片場幹甚麼，她都會發笑做：「個個見到我笑成咁，都會翻晒白眼，每次見到佢出場，我都忍唔住笑。」

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