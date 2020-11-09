本日日本：去JR無人車站玩Glamping

日本面對少子化及高齡化現象，很多鄉村的人口逐漸減少，有些車站每日只得數十人使用，鐵路公司於是裁減人手，變成「無人駅」，即不設職員，乘客「自出自入」的車站。不過，最近有關方面希望能活化及重新規劃這些車站，其中群馬縣的JR上越線土合站便改建為Glamping（豪華露營）營地DOAI VILLAGE，並於11月14日開業。

位於群馬縣利根郡水上町的土合站，一大特色係地面入口和月台高度相差達70米，要走462層樓梯才能抵達深入地底的月台，被譽為「日本第一鼴鼠車站」，由於結構特殊，吸引不少人前來探秘。有見及此，車站周邊的空地改建為露營營地DOAI VILLAGE，內裏設有4個帳幕，提供包括床鋪、照明、暖氣及衞浴等設備。在帳幕外可點起營火，欣賞水上町的大自然四季景色，並能看到火車穿梭山林之間。最特別是旁邊設有桑拿小屋，冬天蒸完熱辣辣，可立即躺在雪地上，感覺超爽！車站的辦公室則改為駅茶mogura咖啡室，提供咖啡、當地釀造手工啤酒及各式輕食。宿泊費用包早晚餐每位25,000日圓起（約HK$1,850起）。

DOAI VILLAGE

地址：土合站（群馬縣利根郡水上町湯檜曽）

收費：每位每晚25,000日圓起（約HK$1,850起，包早晚餐）