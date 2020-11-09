林盛斌預咗醉？余德丞：叫我有乜事就扶佢走

無綫《萬千星輝賀台慶》將於本月19日舉行，當日會出動約16個藝人跳舞作開場，當中包括鄭衍峰、余德丞、陳曉華、劉溫馨等，今次是第二次排練，算是齊人的一次，比之前都合拍。

自稱向來手腳不協調的余德丞與港姐王菲合跳，余德丞坦言自己跳得麻麻，擔心踩到對方，故要互相提點、配合。說到日前何雁詩、鄭俊弘婚宴上，林盛斌（Bob）被指醉爆及爆粗，事後他負責抬着Bob離場，余德丞坦言：「係呀！我一去到Bob已同我講，叫我有乜事就扶佢走，不過講到爆粗嗰啲就太誇張，仲話響遍整間餐廳。」他又指場內睇片時，自己感動到眼濕濕。

陳曉華透露日前拍《異搜店》一場跑戲時，自己拗柴都不知情，情況愈來愈嚴重，休息半個月，現時隔兩天要看跌打治療，希望屆時台慶跳時沒那麼痛，但會繼續穿高踭鞋表演。而她與新人吳天佑合跳，她坦言都有告之對方自己右腳受傷，叫對方小心將就一下。講到曾表演空中瑜伽大獲好評，陳曉華說：「凌空會好啲，貼地要練一練，自己向來跳舞都唔叻！」她又指出年才會再開拍劇集，現時會主力養傷及增值自己。

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