陳婉衡緊張瞓唔着　麥詩晴解決失眠有妙法

日本名古屋大學有團隊近日從研究老鼠的實驗中，發現在清醒時活躍、睡眠時不活躍的神經，有助研發治療失眠的藥物及方法。不少藝人亦曾遇上失眠問題，等他們逐一跟大家分享箇中原因！

陳婉衡：「好多失眠經歷，如果第二日有啲會令自己緊張嘅嘢要做，例如要早開工，擔心自己唔知醒，反而會瞓唔着，或者要搭早機去旅行都好大機會瞓唔着。如果第二日嘅工作係需要睡眠充足，咁我就會食啲幫助睡眠嘅補充劑。」

落選港姐麥詩晴：「本身係一個好易緊張嘅人，所以參選港姐頭一、兩次見記者會諗好多問題，驚第二日會問我，我仲要係1號佳麗喎，會緊張到瞓唔到，之後慢慢諗番點解咁緊張，發現對於一啲新事物嘅時候，會諗好多冇必要嘅問題，自此之後，我做多啲Research就唔使咁驚，慢慢就發覺冇咗呢個問題。」

落選港姐源菲然：「返學嗰陣時要考試，之前一晚一定瞓唔着，會諗聽朝要早啲起身溫書同食早餐，之後用放鬆心情去考試，但中學、大學好多科要考，所以嗰排成日失眠，到大學嗰陣時，開始熟悉唔應該為聽日考試搞到瞓唔到，所以就會前一晚溫熟晒啲書，之後就會瞓得到，同埋要同自己講係得嘅，畀啲信心就做到。」

徐榮：「有時開咗好多日夜廠，翌日休息，都需要啲時間去調節生理時鐘，例如日間盡量唔瞓忍住，等夜晚有覺好瞓調息番。最嚴重失眠試過要食少少補充劑，幫助自己快啲進入舒適嘅睡眠狀態。有時瞓唔到都會忟嘅，尤其係翌日要接返早班，自己又唔夠休息，所以如果時間許可嘅話，我都會做吓運動，等自己易入睡。」

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