20萬陪過夜　32D張若錡飽受性騷擾收聯合國露鳥圖

憑ViuTV節目《鬼同妳上位》人氣急升的模特兒張若錡，疫情下靠「咪咪」吸金賣豐胸丸，月吸6位數，認真和味！天賦32D魔鬼身材看似着數，但其實有苦自己知，早前以全裸姿態上陣拍攝吸金的她，原來長年收邀約「飯局」短訊，以及「聯合國下體」照！

張若錡早前在《鬼同妳上位》頂替林鈺洧參加冥婚，引起網友熱話，她說當日收到邀約即答應：「我信有鬼神，但係唔驚，一搵我即刻答應，因為平時冇咩途徑做呢啲嘢！」疫情下她坦言幕前工作量減少，並要延至明年才推出以愛情為主題的散文集，她自言曾被閨蜜出賣：「當時我17歲，好朋友偷食我男友，男友堅稱係我朋友勾引佢，我朋友就話男嘅飲醉咗，最後男友為箍煲以死相逼，我原諒咗佢。」

雖然幕前收入減，張若錡靠「咪咪」同樣殺出血路，在疫市下每月約有5至6位數收入：「我本來係做瘦身食品代理，早排夾咗個拍檔搵廠商研發豐胸丸，我有試過先拎出嚟賣，真係覺得上圍豐滿咗，產品幾受歡迎，好多客幫襯。」32D火辣身材也有煩惱，她自爆經常收到問價訊息及「聯合國下體照」：「成日都收到來自世界各地男士嘅露械相，有外國人同亞洲人。（點分國籍？）有啲人會放自己個樣做icon，不過真係有大有細，咁多年嚟收好多，慣咗！亦成日收古怪開價訊息，話有老闆好鍾意我，畀10萬、20萬叫我陪佢1晚，但我唔會理。」

全裸吸金

另外，張若錡早前接拍社交平台宣傳片，酬勞可觀，但其中一幕她要全裸走入男主角睡房玩色誘，她說：「有掙扎過，但想有多啲新挑戰，對自己嘅身形都好有信心。好彩導演將呢幕安排喺最後拍，同男主角熟咗先到呢個場口，冇咁尷尬！」