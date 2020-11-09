搶閘實測！iPhone 12 mini手感好　Pro Max打機爽

iPhone 12及iPhone 12 Pro銷情同炒價都比大家想像中好，果農復活，導致上周開售、更加受注目的12 mini同12 Pro Max自然更加難搶！東方就率先拎到2部真機，並找來開箱女Rose一齊同大家體驗一下！

市場最細5G機

12 mini同12 Pro Max分別採用白色及黑色包裝，兩者Size有別，但跟盒同樣只附有Lightning充電線及說明書，不連火牛及EarPods耳機，果粉們要預金錢另購。12 mini坐擁5.4吋超級Retina XDR屏幕，體積131.5x64.2x7.4mm，重133g，屬市場上最細的5G手機。Rose摸上手就激讚手感：「我覺得佢有番iPhone 5咁的骰，單手操作好容易，手指公點對角毫無難度，最重要係夠細部放在手袋內格都得，好方便！」

歷來最大iPhone

至於12 Pro Max則是iPhone歷史上最大一員，體積160.8x78.1x7.4mm，重226g，超級Retina XDR屏幕有6.7吋之大，Rose就指拎上手都幾大部，但就比想像中輕，實測打機更大讚屏幕夠利夠清楚，「單手操作佢無mini咁靈活，手細的女仔可能會覺得比較辛苦，個人就覺得適合男仔多些。」

說到屏幕，12 Pro Max不但比11 Pro Max大0.2吋，解像度也提升至2,778 x 1,284，兩代比較會看到新機屏幕輸出較暖，像真度更高也較為細緻。至於處理暗位就分別不大，只是舊機稍微冷色一點。另外值得留意的是，新機無論機身或相機模組都比上代大，因此舊機殼未能移植過來，最高興應該是一眾配件商了。

雙卡只能行4G

網絡方面，2部機都支援5G，12 Pro Max可插2張nano-SIM，而12 mini的雙卡組合則由nano-SIM及eSIM組成，對於用開2張實體SIM的用戶來說有點麻煩。在尖東海旁運行《Speedtest》作5G網速測試，12 Pro Max的下載速度高達626.82Mbps，上載也有105Mbps，表現極佳。美中不足是行雙SIM會降回4G這問題依然未解決，難免會被Hater抨擊！效能方面，升呢用A14 Bionic晶片，《GeekBench 5》單核/多核獲1,595/4,154分，得分極高；開啟AR程式《JigSpac》，AR物件生成既快且順，轉換視角或放大縮少依然流暢，可見新晶片效能之高。

首試MagSafe銀包

最後試埋新的MagSafe銀包，基本上佢同MagSafe充電器一樣，只要靠近機背就有磁力吸住，之後猛力搖晃也不易脫落。一個銀包大致可放2張八達通或者信用卡，Rose表示皮質設計甚討好，而且有了它落街就不用再帶銀包，但提醒大家，用了MagSafe後再推疊MagSafe充電器是充不到電的。另外，早前Apple官方文件指，12 mini只支援12W MagSafe充電，不像同系成員般支援15W MagSafe充電，理論充電會較慢；只不過由於它用的電池也較細，所以實測充20分鐘，12 mini及12 Pro Max分別充到11%及12%電量，事實證明差別不大。