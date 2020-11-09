Sloan Harper　海灘女郎　熱情奔放

陽光與海灘係最佳配合，喺呢種環境下長大嘅女郎又會係點嘅呢？只要睇吓美國人氣脫星Sloan Harper就知道喇，佢自稱從小就喺海灘長大，憑住熱情氣質而獲得四仔迷熱愛。

充滿陽光活力

美國加州嘅雷東多海灘，其實唔係真係一個海灘，而係加州一個海邊城市，Sloan Harper就係喺呢度出生，由於近海關係，故此佢自細鍾意去海灘游水，亦因為咁嘅緣故，佢就話自己從小喺海灘長大，氣質充滿陽光活力。成年後，佢做過售貨員、化妝師同保母等工作，為咗可以賺取更多錢，經從事成人模特兒嘅朋友介紹入行，憑住亮麗嘅外形及玲瓏浮凸嘅身材，成功獲得取錄。就係咁，佢先開始裸模事業，之後好快就畀四仔片廠嘅星探發掘，由於片酬相當吸引，結果佢就膽粗粗嘗試，2017年5月為網絡四仔片廠ATKingdom演出四仔短片，其後又為另一間網絡片廠Net Video Girls演出。

片約不斷

點解會揀小型片廠演出處女作呢？Sloan Harper就話因為自己對演出四仔係零經驗，所以拍短片最為穩陣，既可熟習拍攝流程，又可以吸取經驗。事實證明呢個決定相當正確，事關好快就吸引到著名四仔片廠嘅留意，如Bang Bros、Mofos、Reality Kings及Team Skeet等先後搵佢演出，而Team Skeet更同佢簽咗3張片約，絕對係對佢實力嘅肯定。

唔少四仔迷都大讚佢嘅床上演出夠熱情奔放，同時人氣亦愈嚟愈高，更有人稱佢係冒起得最快嘅新進脫星之一。可惜係因為某啲原因，令佢喺2018年失去各個四仔頒獎禮嘅「最佳新進脫星」提名機會。不過咁並唔重要，因為跟住落嚟先至係佢嘅事業爆發期，皆因Naughty America、Brazzers等大型片廠都紛紛搵佢合作，令荷包脹滿呀！

精彩推介

呢套由網絡四仔片廠JayRock Productions喺2017年10月推出嘅《Fresh Talent POV》，係Sloan Harper嘅早期作品，當時青春可人嘅佢，以豪放又投入嘅床上表現，尤其係吹奏功夫，更係令四仔迷留下深刻。

Profile

出生日期：1994年7月1日

身高：157cm

三圍：32C-25-35