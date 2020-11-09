【女神崩壞】楊超越發酒癲大嗌爸爸媽媽

22歲內地人氣女星楊超越發酒癲的失態視頻，在網上瘋傳，女神形象徹底崩壞！據知正拍攝武俠劇《說英雄誰是英雄》的她，偕曾飾演張無忌的內地小生曾舜晞，還有一眾劇組的工作人員於橫店聚餐，飲飽食醉離開時，她明顯飲醉咗，醉到如樹熊般，要從後緊箍同行女友人的頸項借力前行。雖然她醉到眼也睜不開，但不停張口大喊媽媽，有疑似工作人員的男子摸她頭作安撫，豈料卻觸動了其「發難神經」，她邊大叫邊一仆一碌倒，向身邊另一着黑衣的男子身上，由於她已醉到步履蹣跚，該黑衣男子索性孭她上車時，又聽見她大叫爸爸，場面極為狼狽！

楊超越的醜態畢露被公諸於世後，不少網友議論紛紛，有人質疑她一個女孩子在外怎可以喝醉至失儀，但有人心疼她哭着喊爸爸媽媽，可見她缺乏安全感，而當事人隨後在社交網發文回應醉酒事，但撰文令人摸不着頭腦：「怎麼還帶人回憶的，早知道，我也收拾一下，導演生日我們進行了友好的摸蛋糕儀式。」

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