旅館老闆娘　風騷又善良

受疫情影響，大家都唔可以出外旅遊，所以近期興起Staycation留港度假。AV業界資深人士神仙乙就話，日本AV亦有唔少作品講本地遊，講述男主角去到日本郊區租住旅館，遇到美艷老闆娘兼連場大戰，滿足晒男士嘅慾望。

貼身招呼

喺Fitch出品嘅《新任老闆娘總是貼身招待》中，講述日本偏遠山區有一間令男人個個都爭住去幫襯嘅旅館，而美巨乳佳人小泉日向就係老闆娘。旅館每日只會招呼一個男客人，日向就會作全天候咁貼身招待對方，除咗為客人奉茶同餵飯，仲會主動大送秋餅，吹奏同手作仔當然亦係指定動作啦！晚飯後，日向會細心為客人推油按摩，再以靈活騎功令客人快慰無比，最後仲中出收場添！日向亦會提供陪瞓服，臨瞓前亦可以嚟多次打真軍，完事後舒舒服服咁一齊入夢鄉！

美艷狐狸精

喺DAS!推出嘅《山間小屋老闆娘是癡女狐狸精》入面，雅治因為行山迷路，加上天色逐漸轉黑，呢個時候佢喺深山發現一間旅館，而且老闆娘佐藤琉花更係美艷又態度親切，決定入住一晚。點知佢瞓瞓吓發覺有啲唔妥，一掀開張被就見到琉花變咗做狐狸精正在吹奏一曲，，不過雅治梗係唔抗拒啦，一於任由琉花盡情發揮！爆發之後，琉花繼續主動求歡，雅治一次又一次咁滿足阿妹，最後感到筋疲力竭。原來琉花係一隻500歲嘅狐狸精，靠吸收男人精氣嚟維持生命，今次雅治中伏喇！

美色勾引

GENEKI推出嘅《獵男老闆娘的旅館》，深田詠美飾演旅館老闆娘，當單身男客人入住旅館，佢就會以美色勾引對方激戰。如果男客人同伴侶一齊嚟又點呢？冇問題！旅館設有男湯同女湯，當男客人去浸溫泉嘅時候，詠美就會主動提供貼身侍浴服，見到身材白滑又激凸嘅詠美剝光豬企喺面前，係男人都會按捺耐不住，一於嚟番場水中激戰啦！

簡評

雖然話龍床不及狗竇，但係有時去住吓酒店都幾過癮，而且話唔定有艷遇，就好似今日為大家介紹嘅旅館老闆娘系列咁。喺3部作品中，本仙最鍾意佐藤琉花主演嘅《山間小屋老闆娘是癡女狐狸精》，原因係近期人氣相當高嘅紋身女佐藤琉花今次收起惡形惡相，變身成為風騷老闆娘，同時散發出一股誘惑萬分嘅騷味。另外，老闆娘係狐狸精呢個情節夠晒魔幻，仲好有聊齋誌異感覺，令劇情更添可觀性同趣味。