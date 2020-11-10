吉時：下午1時至3時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、中午11時至1時

宜：掃舍、拆卸、求醫

忌：嫁娶、理髮、出行

幸運方向：坐南向北

幸運數字：2、3、5、7

幸運顏色：紫

生肖指數 是日吉星：猴

鼠：→ 不要勉強家人做他們不喜歡做的事，大家應互相尊重，才有良性互動。

牛：↑ 人緣很好的一天，不論跟誰在一起，都能夠引起對方的喜愛和注目呢！

虎：↓ 身體感到異常疲憊，是時候暫停一些社交活動，在家好好休息，充充電。

兔：→ 不要看扁自己，其實你做到的事，別人是未必做到的，妄自菲薄沒意義。

龍：→ 家人至親或工作夥伴將扮演具關鍵性的督促協助角色，宜多聽他們意見。

蛇：↓ 感情到了完結的時候，無論幹甚麼都不能挽回，你又何必要作賤自己呢！

馬：→ 在舊愛和新歡中間，真是左右做人難，應盡快作出選擇，別自欺欺人。

羊：→ 今天心情變得很複雜，有正面的思想，也有極不安的情緒，宜出外走走。

猴：★ 偏財運不錯，可考慮作小量博彩，有意想不到的收穫！穿紅色提升運勢。

雞：↑ 只要經常保持甜美的笑容，親切的態度能為你帶來不錯的運氣和人緣呢！

狗：→ 為突發的事作好準備，陣腳是不能亂，否則後果嚴重。金色有助運勢。

豬：↓ 是日沖煞，情侶如在假期長時間相處會失去耐性，所有事情最宜電話長談。

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌

十二星座 是日運程

白羊：事業運稍佳，但壓力較大，爭取發展良機同時，宜爭取休息，以保持鬥志和狀態。

金牛：事業運稍佳，但人事阻力或會稍大，宜注意溝通及人際關係，小心處理文書等。

雙子：出勤、公幹及海外項目等或有阻力，小心處理人際關係及交易過程，進展將更佳。

巨蟹：財運稍遜，出門、旅遊等，小心看管財物。出勤、出差等宜注意交易等工序為佳。

獅子：戀愛運雖好，但情緒及家庭運一般，宜注意言談態度，溝通及相處情況將更和順。

處女：工作運稍佳，但精神狀態稍遜，或會易感疲倦，開單等機會不乏，但需多予耐性。

天秤：人緣及桃花運稍佳，但社交運不穩，人事問題或會較頻，不論公私，宜多予協調。

天蠍：情緒及家庭運不俗，但家事或會較頻，公事壓力或會較重，宜多放鬆，避免毛躁。

人馬：辭令及思考力佳，但就宗教、旅遊、嗜好等話題，較易引起意見分歧，避免爭辯。

山羊：財運雖好，但經濟狀況卻處於變動期，趁機檢討與重整，將有助達致長遠改善。

水瓶：人氣較旺，但戀愛運卻帶點不穩，宜多體貼伴侶的需要和感受，關係將更和諧。

雙魚：士氣較旺，但身心狀態稍遜，或會易感疲倦，宜爭取休息，減少公餘社交或應酬。

預測：本周大市，價位將具下調空間。