夫妻檔拍劇！楊茜堯復出袋千萬　防羅子溢邪花埋身

藝人楊茜堯（前名楊怡）自2018年參演劇集《再創世紀》後隨即「息影」，專心調理身體準備懷孕，直至今年4月誕下愛女「小珍珠」羅翊心，既要湊女又要照顧一家人，甘心為家庭叫停事業，好讓老公羅子溢（前名羅仲謙）專心拍戲無後顧之憂，日常生活可謂忙到爆。

正當粉絲們以為偶像「復出無期」之際，原來有影視公司近日以誠意及銀彈出招，以「天價」8位數字成功邀得茜堯與子溢「夫妻檔」拍劇。外形俊朗的子溢向來異性緣甚旺，茜堯今次陪着一齊返內地工作，亦可杜絕「爛桃花」！據知，該劇除了他倆答允加盟外，其他主要演員還有張智霖（Chilam）、黃浩然及李彩華等，位位分量十足，拍攝期將長達2個多月，全劇於內地取景。

茜堯獲邀後雖然不捨愛女，但有感可與子溢「拍拖」開工，加上自定情作《On Call 36小時》後夫婦未有機會再鬥戲，自己亦有戲癮，權衡後終決定落實簽約，目前只等子溢完成無綫劇《兒科醫生》的拍攝後，他倆便預計月中齊齊北上進行隔離，然後向劇組報到開工，預計要待農曆年前才能返港與家人團聚。

據知今次戲中，茜堯與子溢的角色關係不是情侶，但相信仍有同場鬥戲機會，大收宣傳之效。雖然故事大綱仍保密，但據可靠消息指劇集可以媲美「時裝版《宮心計》」，子溢的戲份一點也不比Chilam少，2男在家族情仇的恩怨中角力，將是全劇重點所在！疫情以來，子溢一劇接一劇開工，吸金力強之餘，更有網民指他於《木棘証人》內的爆喊戲演得讓人心痛，問鼎視帝相信指日可待。

對於「夫妻檔」拍劇一事，子溢受訪時未有否認，但卻大賣關子：「嚟緊係會離開香港開工，但詳情真係唔講得住，留番有關方便公布啦！（捨得『小珍珠』喇？）應該咁講，我依家咁努力，都係為咗佢嘅將來啫！」近日子溢忙於開工，但仍非常勤力「操肌」做準備，當然不忘抽時間陪「小珍珠」，爭取父女相處時間。

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