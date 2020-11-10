貓貓塞底褲！陳柏宇畀囡囡玩殘

「寵女狂魔」陳柏宇（Jason）自從做咗爸爸之後，就有女萬事足，朝朝定時同愛囡Abigail開Live Sweet爆食早餐，即使被Abi公然扯紅底都完全唔介意，無時無刻都「瞓身」陪愛囡玩！日前Abi照辦煮碗再拎爸爸條底底玩，但今次就唔係「扯」、而係「塞」，Abi精心揀咗4隻得意貓貓塞落Jason條底褲邊度，就好似幫啲貓貓冚被咁，呢個玩法真係新奇又有趣，搞到Jason既無奈但又想笑！

最後Abi更掀起自己件上身衫，露出個肚腩仔，有樣學樣咁將啲貓貓搬落自己條褲頭度，相當爆笑！除咗底褲之外，Abi仲睇中Jason另一個部位當玩具，就係好鍾意拎Jason個頭嚟玩！見Abi拎晒佢自己啲靚夾，一炮過將啲「家當」夾晒落Jason個頭度，Jason當然郁都唔郁投晒降、肉隨砧板上咁款，基本上佢就係一個人肉玩具，點玩都唔嬲，被封為「最佳陪玩專員」簡直當之無愧！

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