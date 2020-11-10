惠僑英文中學　與時並進拓未來

【營業資訊】二十一世紀瞬息萬變，資訊科技發展一日千里，無遠弗屆。教育亦應與時並進，以學生的生活環境及行為習慣為切入點，因材施教，為社會培育人才。作為一所直資學校，惠僑英文中學一直靈活運用各種資源，為學生提供全面、優質、適切的學習環境，積極發展學生的語文、運用資訊科技及文化認知的能力，使其勇於面對各類挑戰，成為心智健全、德才兼備的新青年。

電子配套創先機 抗疫授課有準備

今年，新冠肺炎肆意橫行，傳統面授上課模式備受挑戰。惠僑因時制宜，教職員團隊群策群力，積極求變，開展遙距教學，讓莘莘學子停課不停學。停課期間，各科利用Google for Education 提供同步授課和非同步的互動教學資源。師生透過單一平台管理教與學，在課前、中、後密切互動，延續學習效果。教師團隊積極分享及運用近年專業進修所習的電子教學工具及授課技巧，疫情下透過zoom軟件開展共同備課，為網上授課、設計網上學習教件作周全準備。在硬件及其他配套方面，惠僑早已提升全校課室無線網絡基礎設施及添置平板電腦供教學用途，務求讓學生在校園任何角落都可利用WiFi進行移動學習，實施「戶外無牆教室」。本年度，該校更全面推行自攜平板電腦計劃(BYOD)，全力推行電子教學。校方更聯絡不同機構，為清貧學生提供電腦裝置及家居網絡優惠，讓每位學生獲得均等的學習機會。校方期望透過BYOD，讓學生有更多互動協作學習的機會，提升學習趣味和效能，促進自主學習，使其踏上終生學習之路。

發展STEM教育 積極分享所學

配合全球教育趨勢，惠僑致力培養學生的創新思維和探究精神，除積極發展STEM教育外，更鼓勵學生參與各項國際性比賽，展示所學。校方成立STEM學會，為學生提供人型機械人及機械臂等編程課程教學，為學生打好技術層面的基礎。近年，惠僑學生在STEM相關的全港性及國際性比賽中屢創佳績，包括在教育局商校合作計劃中的「未來工程師計劃2019 -STEAM UP A SMART CAMPUS」比賽奪得亞軍及最佳創新項目獎、遠赴韓國參加「2019國際青少年機械人比賽」並奪得銅獎、「全港學界MRT人型機械人挑戰賽2019」中分別獲得亞軍和季軍。另外，亦參加了「青年科技專才展覽及比賽」（中學組）與各中學及大專交流分享，更代表香港到北京參與「世界機器人大會(WRC) Dobot 智造大挑戰」，擴闊視野，吸取經驗。種種安排與規劃，旨在讓學生與世界新趨勢接軌，從實踐中愉快學習。

靈活語言教學 培育德智並重人才

惠僑特別重視語言教學，除致力營造語境外，更積極舉辦多元學習活動，透過靈活的學與教方式，鼓勵學生投入學習，提升表達能力及自信。中文集誦隊多次擊敗多支傳統名校勁旅，連續四年蟬聯粵語集誦冠軍。英文組寓學習英文於娛樂，通過別開生面的課堂、戲劇匯演等，創造英語語境，提升學生學習英文的興趣。精通語言、力爭上游固然重要，但辦學團體認為讓學生學會自重、自覺、自律，培育德性才是教育之本。故此學校一直不遺餘力地推動關愛和諧的校園文化及品德情意教育，引導學生建立正確的人生觀及價值觀，成為德才兼備、發展全面的人才。每年，惠僑均有學生獲得傑出學生、優秀學生獎，學校更連續十年獲得由基督教服務處主辦的「關愛校園」殊榮，這些獎項無疑是對惠僑的教育發展表示高度的讚揚和肯定。

惠僑扎根深水埗區逾半世紀，校風淳樸，師生間彼此關愛，一直秉承「全人教育，多元發展」的教育理念、“Not only a School, but also a family with love” 的辦學願景，同舟同心，期望帶領更多學子昂首闊步，邁向精彩的未來。

學校資料

電話：2777 6289

電郵：wkc@wkc.edu.hk