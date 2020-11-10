【特約報道】進入秋天，天氣漸漸轉涼，特別容易感到疲勞、肩頸僵硬、關節不適，明明已經有休息，但卻愈睡愈累，肌肉依舊僵硬緊蹦，繼而引起一連串的不適感。

氣溫降低，會因熱脹冷縮的關係而令肌肉變得繃緊、韌帶柔韌性變差，有時候一不留神、一轉身就拉傷。而且香港普遍濕凍，《黃帝內經》指：「風寒濕三氣雜至，合而為痹。」濕氣會令身體氣血凝滯而產生麻痹，輕則令人感覺筋骨痠痛，重則會使關節腫脹造成關節疼痛。氣虛、血虛者，更會由於身體正氣不足，令外來的風寒濕邪更易來犯，筋骨不適問題更嚴重。天氣問題再加上現代人長時間坐在冷氣房用電腦，維持同一姿勢不動，肌肉伸縮困難，血管也不易伸展，久而久之，筋骨小毛病也變成大毛病。

在這時候，舒筋活絡，保持氣血通暢，是首要任務。

「骨正筋柔、氣血自流」，要秋冬筋骨不痛、氣血暢通，最直接方法就是保持身體溫暖和勤做拉筋。應盡量少吃冰品、多吃熱食，煮食時多加入大葱、花椒、桂皮、老薑等等，性溫、散風寒、理氣升散的食材，令身體從內暖起來。中國人亦有以形補形之說，可適量進食牛筋，鹿筋、豬筋等；中醫學說，肝主筋，《本草從新》指：「補肝強筋，益氣力，續絕傷。」

再配合做簡單拉筋動作，能放鬆肌肉、伸展筋骨，還能讓血管返老回春，使氣血暢通，營養能順暢運送到臟腑和腦部，保持頭腦和身體靈活。我們全身有過百個關節，必須使每個關節的筋都鬆軟，才能確保全身氣血暢通。而一般運動，只會活動到幾個特定部位，因此我們必須趁年輕時筋骨未變硬時，勤做拉筋。筋骨拉柔軟了，正骨、正脊，無病一身鬆，脂肪也不易聚集在肚腩。

不過切忌自行亂拉一通，筋骨很硬者要循序漸進，而有骨質疏鬆、高血壓、心臟病和中風人士，亂拉更有機會影響病情，所以一定要尋求有專業資格的按摩師幫助。公司的養生保健療程是由中醫師和專業顧問設計出來，能暢通氣血，活絡人體免疫系統，提升抵抗力，正統的經絡按摩是絕對有需要的。很多客人就算不用減肥，也會勤做「拉筋鬆」或其他養生按摩療程，由專業按摩師協助舒筋活絡。

本身有五十肩、網球手等情況的朋友，來到秋冬，症狀會愈趨嚴重。建議將拉筋按摩養成習慣，能有效預防痛症、紓緩變輕鬆。

拉筋鬆療程 ：由考獲「希臘自然療法機構」頒發的「專業經絡推拿按摩師」資格，或已完成「中文大學CUSCS高級中醫推拿按摩」課程的專業按摩師進行。拉好筋，能改善肌肉痠痛、治療肌筋膜炎等症，還能讓血管返老回春，使氣血暢通。筋骨拉柔軟了，正骨、正脊，脂肪也不易聚集在肚腩。

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。