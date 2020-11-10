周迅處女下海玩帶貨　一問三不知勁尷尬

潮流興帶貨，連影后級的內地女星周迅亦加入帶貨行列，日前她亮相「帶貨女王」薇婭的直銷節目，不過因周迅是「處女下海」，所以大部分時間表現生硬，加上兩女互不太熟悉，因此出現一問三不知的尷尬情況。

節目一開始，薇婭提示要開始抽獎環節，但周迅卻一頭霧水，要薇婭拿起手機跟她解說，可能想緩和周迅的緊張情緒，薇婭改為先閒聊，有工作人員問到薇婭的丈夫是誰時？周迅露出驚訝表情說：「你結婚了？」最後她惟有打圓場說錯了才印象深刻。

之後工作人員問：「女王、女妖、女俠及女科學家，周迅哪一個未演過？」薇婭和工作人員以為正確答案是「女科學家」，可是周迅如食了「誠實豆沙包」自爆說：「現時我正在演科學家」，薇婭即「補鑊」說工作人員設的問題本身就是陷阱。之後又輪到問周迅：「薇婭上連結前會說甚麼？」周迅又是「滿頭問號」，還反問：「甚麼是上連結？」到談及按摩話題時，周迅才較多分享，氣氛才回復「正常」。

她們閒聊約20多分鐘後，終到進入帶貨環節，當直銷電動牙刷時，薇婭表現專業，全程滔滔不絕，而周迅說得最多是：「對呀。」有網民留言：「周迅還是回去演戲吧。」

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