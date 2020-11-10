做完女一驚冇下次！鄧佩儀發長文講感受

藝人鄧佩儀2014年首演劇集《點金勝手》，之後默默耕耘先後拍過《金宵大廈》、《機場特警》等劇。今年，她終有機會在劇集《換命真相》中首當女一，令她好好珍惜，在社交網上載與對手譚俊彥的合照，有感而發地發文表示：「殺青了！女主雖然未必有下一次，但人生裏有機會嘗試過真的已經無比幸運。當然，我也希望會再有下一次哈哈。這樣說不是對自己沒自信，我對自己的能力是有信心的，只是我知道比我漂亮，有才華又努力的人真的有很多，所以我一直都很珍惜每個機會，但很多時候光努力是不夠的，幸運也佔了30%，所以我真的覺得自己很幸運。」

她憶述過往每次演出都會做足1百分「從以前可能只有一句對白說的時候，我還記得在家裏用了無數不一樣的語氣和方法去說那一句對白，到後來有機會客串三頁紙的對白，再到現在，每一頁都有很多我的角色的對白，看着看着，看到劇本上自己角色的名字到處都是的時候，會突然很感動，百感交集，真的無法跟你們形容那種感受。」她直言27歲對她來說是很特別的一年，到80歲的時候就可以跟孫子孫女說婆婆曾經是女主角。還表示一定會繼續努力的。

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc