《鬼滅》挑戰史上票房No.1　宮崎駿霸氣回應：同我冇關

引頸以待的日本賣座動畫電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》，將於本周四在香港開。《鬼滅》在日本勢如破竹，在當地上映僅24日，累積票房已超越204.8 億日圓（約15.25億港元），登上日本電影史上最賣座票房榜第5位。外界亦看好以現時走勢，《鬼滅》大有機會取代動畫大師宮崎駿作品《千與千尋》，成為日本電影史上最賣座票房冠軍。

已屆79歲宮崎駿，本月初早上便被拍到戴上口罩，如常到屋企附近執垃圾。被問到《鬼滅》直迫《千與千尋》的最賣座票房紀錄，宮崎駿表示：「與我沒有關係吧，無論票房成績怎樣，都不要太在意，一心想着要製作好的作品亦就好。」被問到有沒有看過《鬼滅》，他又霸氣回應：「沒看過，我也不太看其他的。我不看電視，也不看電影。我只是個執垃圾的引退阿伯。」

過去曾多次揚言引退的宮崎駿，2017年又宣布復出製作動《你想活出怎樣的人生》。被問到製作進展時，他表示仍在製作中，又謂自己不清楚進度，要記者向發行商東寶查詢。