果粉聚焦：實拍燈飾　12 Pro Max攝力完勝上代

iPhone 12 Pro Max普遍被果粉認為是最值得期待的新iPhone，除咗因為芒最大同最好炒外，其拍攝能力也是4部iPhone 12中最強，特別是夜拍方面。適逢尖東海旁聖誕燈飾啟動，一於帶埋佢去測試夜拍能力啦！

廣角更明亮

iPhone 12 Pro Max內置1,200萬像素3鏡頭系統，分別是ƒ/1.6廣角、ƒ/2.4超廣角、ƒ/2.2長焦距鏡頭，當中廣角鏡頭的光圈對比iPhone 11 Pro Max的ƒ/1.8大了不少，配合1.7微米像素，官方指低光拍攝會有87%的質素提升。兩代比較測試，新機進光量的確較高，幾可還原燈飾幕牆上每一盞LED燈，燈泡邊緣亦明顯更為清晰銳利，亦沒有因為推光了而造成異樣；相反上一代就較為模糊，令整個夜景失色了點。

超廣角差距明顯

再試超廣角鏡頭，雖然光圈跟上代沒分別，但今代連這鏡頭也用到夜間模式。在長曝光下，相片的亮度跟上代差距更大，不但前景更清楚，連遠方景物也呈現更多暗部細節。惟留意一點，超廣角鏡頭下的夜景就不及廣角鏡頭「乾淨」，雜訊也較多，但好處是臨場感較佳，選擇哪個鏡頭拍攝就要按需要取捨了！

LiDAR感測昏暗照影

新機另一賣點是上代沒有的LiDAR感測器，可在黑暗中看見事物，在低光場景提升自動對焦速度快達6倍，並提升對焦準確度及縮短拍攝時間。在完全黑暗的房間拍攝，上代連對焦也有問題，出來的相片當然「黑媽媽」；反之新機就快速對焦，相片甚至如同室光下拍攝，相當誇張！

變形獲得修正

最後試埋日景，無論廣角還超廣角，新機的亮度、顏色、銳利度也有進步，相片有更強立體感。細心比較的話，上代超廣角拍攝會有頗嚴重的桶狀變形，雖然今代依然有，但明顯見到變形程度降低很多，向上拍攝大廈會看到新機的相片更為筆直工整，雖然估計是軟件修正，但廠商願意回應問題實在值得畀Like！