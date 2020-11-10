大閘蟹出籠　齊齊擦餐勁

大閘蟹的當造期有限，想吃靚蟹但又唔想在家洗洗切切，最方便當然是出街食，坊間不少大小食肆都有推出大閘蟹套餐或單點菜式，部分價格還相當親民，想即時品嘗豐腴的金黃蟹膏，現在就是時候了！

指定時段有折

鴻星中菜推出多款大閘蟹主題套餐及蟹粉菜式，若然在指定時段享用，還會有尊享優惠價。精選「蟹皇宴」的菜式有花膠元貝羹、羊肚菌竹笙津白、一口鮑泡帶子、蟹粉小籠包和每位有2隻約6両的原隻大閘蟹。「精選大閘蟹宴」的話，每位可享用「兩皇一后」黃毛金爪大閘蟹，還有蟹粉小籠包、金磚豆腐肴肉、粟米鮮蝦羹、紅糟菌皇金姿、家嫂臘味飯等菜式，套餐還配有陳年雕皇，相當抵吃。單點則有焗釀蟹粉蓋、蟹粉泡溜蝦球、蟹粉扒茭白年糕和金蟹戲雞鍋等選擇。

食蟹送花雕

夜上海推出大閘蟹十三道菜套餐和每日生拆蟹品菜單，套餐包括有5款頭款，如百頁馬蘭頭、古法煙鴨蛋和鎮江肴肉等，之後來一口高湯蟹粉燕窩暖胃補身，主菜當然首推最重要的清蒸大閘蟹、蟹粉釀蟹蓋和蟹粉津白小餛飩等一連串的蟹粉菜式，其他菜式有龍井蝦仁、崧子雞米鍋巴卷和荷塘海鮮燉蛋，最後來一客蛋白杏仁茶作結。現時2位以上送陳年花雕一壺，4位以上則送兩壺，如此類推，更加抵！較特點的單點菜式就有蟹粉醬肉菜飯和太雕凍醉蟹，用酒來浸泡大閘蟹的經典地方菜，有興趣不妨試試。

文采時令菜

位於旺角東帝京酒店的帝京軒由即日起至12月15日期間推出時令「蟹‧殿‧宴」，7道菜盛宴每道菜都改了個好有文采的名字，分別是「薈萃」的古越龍山醉轉彎‧雙冬小耳烤麩‧貴妃椒香黑豚叉燒、「盛騰」的清燉姬松茸螺頭燉花膠或松茸蟹粉燴拉絲雪燕、「龍璽」的避風塘炒虎頭蝦伴白松露油虎蝦球、「元帥」的清蒸太湖大閘蟹、「稻穗」的香煎鳳凰糯米雞‧蟹粉灌湯小籠包、「鴛鴦」的黑糖薑母茶桃膠湯圓及「琥珀」的五仁核桃酥。當中主菜之一的清蒸大閘蟹，用上太湖約4両半重的公蟹，每位兩隻，分量十足。

精緻手工菜

香港瑰麗酒店高級中菜廳彤福軒推出8道大閘蟹菜式，當中包括大大隻約8両重的原隻清蒸大閘蟹、爆汁的蟹粉灌湯小籠包、滑溜的蟹粉帶子滑豆腐、滋補的蟹粉百花釀魚肚、落足料的蟹粉花膠條燴菠菜苗和嫩滑的蟹粉富貴魚球等。餐廳亦特別推出合適的餐酒和花雕來配搭，讓整個品味過程更添完美。

預訂套餐有折

尖沙咀金域假日酒店龍苑中菜廳推出北海道大閘蟹和多款特別的蟹粉菜式，單點的有蟹粉百花釀遼參、金沙大閘蟹、生拆蟹粉豆腐羹、蟹粉吉列龍躉球和蟹粉海皇煎米粉等。另外，6道菜的大閘蟹優惠套餐，只要在1天前預訂，就可以用差不多6折的價錢品嘗，當中包括有蟹粉蟹肉高湯燴燕窩、紫蘇蒸大閘蟹、吉列大蝦球配蟹皇醬伴蝴蝶餅、蘭花如意龍躉球和蟹粉燴稻庭烏冬等，加指定價錢更可任飲紅、白餐酒及十年黃酒，套餐想添食大閘蟹，每隻只需要加HK$100。