「閃爍尖東耀香江2020」　三十八載滿溫情

聯會會員尖沙咀中心及帝國中心以嶄新的方式慶祝佳節到來，由8萬2千顆變色LED圓點燈組成的多媒體幕牆燈飾會化身為維港最大的跳舞機，以快樂動感的節拍躍動畫面帶動兩岸市民，全城互動狂歡。(客戶提供)

【特約報道】由東尖沙咀地產發展商聯會主辦的「閃爍尖東耀香江」活動今年踏入第三十八年，區內及海濱長廊一帶多棟大廈的外牆燈飾已經亮起，繽紛悅目的聖誕燈飾照亮維港，為市民及遊客送上美麗景致，成為佳節必到的「打卡」聖地，亦為即將來臨的聖誕及新年增添節日氣氛。

閃爍尖東耀香江2020 璀璨燈飾耀全城

今年是「閃爍尖東耀香江」的38周年，聯會會員尖沙咀中心及帝國中心以嶄新的方式慶祝佳節到來，由8萬2千顆變色LED圓點燈組成的多媒體幕牆燈飾會化身為維港最大的跳舞機，以快樂動感的節拍躍動畫面帶動兩岸市民，全城互動狂歡。而麼地道沿路的三條天橋有以禮物盒為主題的燈飾，為市民送上佳節祝福。麼地里繼續有廣受市民喜歡的燈海，掛上色彩繽紛的浪漫燈飾圖案，必成情侶打卡熱點。南洋中心外牆掛上以笑哈哈公仔為主題的燈飾，向各位展示開心的一面，望大家笑口常開；永安廣場打造繽紛可愛的聖誕景象，聖誕老人從天而降，送上開心歡樂；千禧新世界香港酒店採用金光閃閃的「垂珠」，為聖誕佳節平添璀璨氣氛，加上紅綠燈飾，閃耀亮眼，象徵喜樂處處；九龍香格里拉大酒店的臨海外牆燈飾，就以多條直線條紋構成聖誕樹圖案，並在萬千群星拱照閃出光芒，營造普世歡騰的喜慶氣氛。富豪九龍酒店以音樂為主題，為大家打造不一樣的「音樂聖誕」；海景嘉福洲際酒店以歐陸聖誕為主題，採用絢爛多姿的節日裝飾搭配閃爍燈光，營造溫馨浪漫的氣氛。

東尖沙咀地產發展商聯會主席邱文華先生表示：「今年是「閃爍尖東耀香江」的38周年，考慮到疫情狀況，今年「閃爍尖東耀香江2020」活動特別以「樂享．同賞」為主題，希望透過尖東璀璨燈飾及商戶的各項優惠，加上維港兩岸景致、尖東海濱及區內舒適愜意的空間，讓普羅大眾，均可於尖東體驗節日氣氛，全天候享用尖東聯會商戶優惠，日間可到海濱漫步，悠然享受美景；晚上可欣賞聖誕燈飾、拍照打卡，觀賞維港兩岸夜景，體驗尖東特色，渡過輕鬆歡樂的一天。」

邱文華先生續指：「三十多年來，尖東的璀璨燈飾，見證香港發展，滿載幾代人豐盛回憶，每年為繁華的尖東添上歡欣氣氛。尖東集維港美景、廣闊空間、商業重心、購物熱點及美食天堂於一身，東尖沙咀地產發展商聯會繼續推動尖東的發展，為大家送上祝福。」