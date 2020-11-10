袁偉豪曾用酒精麻醉自己：客戶唔再對我有興趣

藝人袁偉豪近年事業得意，貴為一線小生嘅佢曾奪得星馬視帝，而愛情更加得意，去年向拍拖3年嘅女友張寶兒求婚成功，今年更聯名買樓築愛巢，真係人生勝利組！

但佢尋晚突然喺社交網有感而發，上載健身短片，並發文指其實過去一年因工作大減，令佢情緒低落，故用酒精麻醉自己：「無論自己的思想曾經是有多正面，也會在想，自己曾付出這麼多的努力，甚至用上自己的生命和健康去演出，為甚麼好像也人家也不懂得欣賞？於是便有種想放棄的心態，日復日、身體變得懶惰，內心變得沒有自信，於是我不停回看一些自己數年前的作品，一邊看然後一邊提醒自己，雖然我大了好幾歲， 客戶再也不再有興趣找我工作，但我是不會放棄的，我把所有的憂慮都一一拋開，重新起步！」

諗通咗嘅袁偉豪，表示重新出發，努力控制食量做番運動，Keep番好個Body話畀大家已經準備迎戰挑戰：「現在身形逐漸回復而且變得強壯，內心也變得寬大，不再為那些虛無飄渺的東西而變得令自己煩惱！今天我我告訴大家我已準備好，我已準備好迎接充滿着挑戰的未來，把我自己做好把我的工作做好，愛惜我身邊嘅人，重新開始！」

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