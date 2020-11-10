遭控告詐騙35萬　惠美反告男粉絲性騷擾

上月正式出道的韓國女團Black Swan，24歲成員惠美昨日被爆遭30多歲的男粉絲A某控告詐騙約35萬港元，A某向韓媒公開與惠美的對話記錄，指惠美去年結束組合RANIA的活動後，曾多次向他借錢，他亦以粉絲的身份向她提供生活費及零用錢等，知道對方竟然用來夜蒲，便要求對方還錢，但對方卻改電話及與他斷絕聯絡，便提交訴狀控告她詐騙。

Black Swan所屬事務所今日發表聲明，指已經聘請律師反告A某惡意捏造事實、損害名譽、恐嚇及性騷擾等，更聲言會控告最初報導有關惠美涉詐騙的媒體，惠美又透過事務所為捲入是非粉絲道歉，並指自己是在做網上直播主持時認識A某，一直只是懷着感謝的心與A某見面，並無其他意思。

惠美又指A某曾到她居住的服務式住宅飲酒，期間向她提出想做她的男友及和她上床等無理要求，令她不得不迴避對方，又指該35萬港元是A某主動提供。而惠美與事務所的合約已於上周六屆滿，但事務所表示會全力協助惠美，而組合將於明日起暫停活動。