玩轉JR無人車站　玩露營睇展覽冇難度！

日本面對少子化及高齡化現象，很多鄉村的人口逐漸減少，有些車站每日只得數十人使用，鐵路公司於是裁減人手，變成「無人駅」，即不設職員，乘客「自出自入」的車站。不過，最近有關方面希望能活化及重新規劃這些車站，其中群馬縣的JR上越線土合站便將於11月14日開設Glamping（豪華露營）營地DOAI VILLAGE，內裏集齊了宿泊設施、飲食設施及戶外桑拿設施，帶來別具一格的車站住宿體驗！

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人氣探秘景點 戶外歎桑拿

位於群馬縣利根郡水上町的土合站，一大特色係地面入口和月台兩者高度相差達70米，要走462級樓梯才能抵達深入地底的月台，被譽為「日本第一鼴鼠車站」，由於結構特殊，吸引不 少人前來探秘。有見及此，車站周邊的空地改建為露營營地DOAI VILLAGE，設有4個帳 幕，內裏提供包括床鋪、照明、暖氣及衞浴等設備。在帳幕外可欣賞水上町的大自然四季景 色，並能看到火車穿梭山林之間。最特別是旁邊設有桑拿小屋，冬天蒸完熱辣辣，可立即躺 在雪地上，感覺超爽！車站的辦公室則改為駅茶mogura咖啡室，提供咖啡、當地釀造的手 工啤酒及各式輕食。宿泊費用包早晚餐每位￥23,000起（約HK$1,702起）。

DOAI VILLAGE

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設施器材任用 技術交流空間

位於新潟縣三条市的JR信越線無人車站帶織站，剛於上月利用車站範圍建成了地區產業辦公室EkiLab帶織。只要付會費，任何人都可使用內裏的設備及服務，包括3D打印機、雷射切割機、CNC木材塑膠加工機等等，還有線上課程、交流空間及工作坊，就讀相關課程的學生可以隨時實習，居民又可帶小朋友參加工作坊，企業或職人亦可在此交流技術。EkiLab帶織同時設有設計部及 工場，如果創作了一件產品，這裏的工作人員會協助整個製作過程。現時該辦公室正舉行「EkiLab製造大獎」，鼓勵大家以「旅遊」為主題創作產品，得獎者除可得到購物券外，產品更會免費開發並推出市場。入會費每位￥3,000（約HK$222）， 月會費￥980（約HK$73）。

EkiLab帶織

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漆器展示場地 見識達人手藝

岩手縣盛岡市的JR山田線上米內站也是個人迹罕至的無人車站，要活用這個車站，當地人想到利用盛岡有名的漆器。木造的平屋站舍經過翻新後變身小型的展示廳，可以欣賞 由當地及縣外職人製作的各式漂亮漆器，啱Feel亦可以買回 家。另外設有製作漆器的工房，可見識到漆工上油漆的風景。這裏同時設有咖啡室讓你歎杯紅茶及咖啡。翻新後到訪車站的人數大幅增加，加上附近是賞櫻的熱點，很多人賞花後便可順道坐坐。主辦單位希望能向當地的年輕人宣傳，他們居住的地區以漆器聞名，而車站是接觸市民的最佳場所，希望能藉此振興當地經濟。

上米內站漆工房．待合Cafe