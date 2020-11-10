下午茶轉主題　新款換季

又有新主題下午茶登場，絲打們可別錯過。（互聯網）

踏入11月轉季，各餐廳都選用當造食材，創作出新餐單。除此之外，女士們喜愛的下午茶，同樣借機轉款，而且更和不同範疇的品牌合作推出新品，為大家帶來耳目一新的感覺。

繽紛吸睛

由即日至12月31日，香港W酒店WOOBAR和美妝品牌合作推出「閃爍光影」下午茶套餐，食物以美妝品牌新推的「粉雪煙火」節日彩妝系列作靈感，利用時令水果和食材入饌，打造富創意的菜式。當中包括蘋果意式雲吞配南瓜籽、煙三文魚配蜜瓜忌廉芝士、龍蝦蟹籽脆餅配蠔葉等鹹點。甜品則有香檳士多啤梨入饌的醉人之吻、雲呢拿忌廉及士多啤梨慕絲製成的紅粉緋緋和濃郁的66%黑朱古力慕絲等。客人品嘗下午茶外，還可以獲得不同優惠，如於美妝品牌分店享用30分鐘化妝服務，購買任何節日彩妝套裝則享免費禮物包裝服務等優惠。

香氣入饌

香港嘉里酒店大堂茶座和法國香水品牌合作，在11月16日至12月31日推出「冬日庭園之戀下午茶」。大廚利用香水內的天然成分，配合食材再入饌，創作出松葉蟹肉龍蝦沙律、耶路撒冷枝竹忌廉奶泡、布里芝士黑松法式三文治、烏龍茶朱古力蘑菇和烤焗鴨肉栗子意大利煙腩肉卷等。惠顧下午茶的客人，還可以獲得限量矜貴節日禮品。數量有限，送完即止。

珍奶拼配

由即日至11月30日，中環香港美利酒店和珍珠奶茶店圓貝合作，推出「黑鑽珍珠下午茶」，茶點都以健康角度出發，包括有煙熏茄子三文治卷、龍蝦沙律杯、黑芝麻抹茶杯、士多啤梨清酒蛋糕、香蕉花生醬脆撻等，再配以用高纖維全麥麵粉、純植物油和燕麥火麻奶製作的鬆餅，健康之選。客人亦可於3款健康約素珍珠奶茶飲品中揀選1款來拼配，讓整個體驗更完滿。

高貴清雅

由即日至2021年1月10日，中環石板街酒店Gradini意大利餐廳和法國香水品牌合作，推出「夢幻佳節香調下午茶」。餐廳以新出的橙花柑橘淡香水及王牌玫瑰香薰作靈感，配合當中的天然食材如柚子、佛手柑、玫瑰等入饌，創作出蟹肉‧柚子及飛魚籽脆餅、青瓜配刁草忌廉芝士三文治、煙三文魚配青檸蛋黃醬脆筒及「鴨肉醬配香橙果凍等鹹點。甜點則有玫瑰白朱古力慕絲、法式芝士蛋糕等，每位客人還可以得到限量禮品。