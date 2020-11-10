東沖有料到：一個胡慧沖不敢採訪的題材

最近泰國適逢水燈節碰上萬聖節，令市面出現一片歡樂氣氛。某電視飲食節目的美女廚神夥拍主持人，於佳節期間安排了一場豪門夜宴。宴會於曼谷的五星級酒店內連續多天進行，於酒店的豪華套房內，以私房菜形式招待人客，而且每天各有不同主題，每位盛惠8千多泰銖。

如此價錢是否值得可謂見仁見智，但若我作出相關報道，自然便有人說「唔貴唔報道」及「堅離地」，但其實毋須我介紹，這個節目本身擁有大量粉絲，數天的用餐名額早已爆滿。

香港人到泰國，不少人都喜歡享用草根的地道風味，但其實泰國人本身也並非人人受落。問心講句，香港人也不會餐餐草根到底，偶爾也會多花費追求更好的味道吧？同樣地，泰國亦有不少愛享受人生及美食的中產，憑着美女廚神及節目的號召力，令宴會名額火速售罄。食客們可以恍如置身電視節目中，跟美女廚神及主持人一起用餐，共享快樂時光。

這場宴會反應甚為熱烈，但我卻不敢推介，害怕被人投訴「唔貴唔介紹」，最後惟有待告一段落才舊事重提。原本我也想赴會，但實在是一位難求，可見泰國人對於飲食是毫不吝嗇的。下次別說「這些高檔食物只有遊客幫襯，泰國人根本不會光顧」了，這個說法明顯是錯誤的。

胡慧沖