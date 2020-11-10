潮界核爆消息：VF集團21億美元收購Supreme

由James Jebbia於1994年所創的美國街牌Supreme，由早年於潮流領域稱王稱霸，到近年連不少高級時裝品牌都當正佢「生神仙」，但求有幸同佢「握個手」挽救人氣帶動銷量。Supreme除了於產品設計上備受關注之外，其超強吸金能力亦間接令品牌於財經領域引來不少投資者高度關注，2017年美國私募股權投資公司The Carlyle Group就以5億美元收購Supreme 50%股權，當時此收購消息成為潮人茶餘飯後熱烈討論話題。其實在此交易之前，2014年另一私募基金Goode Partners LLC就已經私下收購部分Supreme股權，但當時雙方並無公開透露此事，而消息最終於Goode Partners LLC合夥人Keith Miller的自傳中被證實。日前，美國大型服裝集團VF Corporation就動用21億美元向The Carlyle Group及Goode Partners LLC在內的投資者100%全面收購Supreme，與The North Face、Vans及Timberland等一樣正式成為VF Corporation旗下全資擁有品牌，可以預期未來Supreme與上述3個同集團品牌聯名合作將會更加頻繁。

雖然James Jebbia透過今次天價交易就已經穩袋10億美元，大可以退休歎世界，但VF Corporation表示James Jebbia及創作團隊將會繼續留任於Supreme。根據以收購品牌壯大業務的VF Corporation以往慣例，好多被集團所收購的品牌高層不單止唔使「執包袱」，甚至更會升官發財打理埋集團旗下其他品牌。好似Vans執行長Stephen Murray在品牌於2004被VF Corporation以3.96億美元收購後都繼續留任品牌，更同時管理集團另一滑浪品牌REEF。所以Supreme Fans都毋須過分憂慮品牌被收購後會有任何大變動，話唔定James Jebbia隨時被集團躍升幫手發展其他品牌，到時又肯定再次震撼市場。